NBA: Houston frena a Golden State y Oklahoma City humilla a Cleveland en duelos de gigantes

Chris Paul logró 33 puntos y 11 rebotes, James Harden añadió 22 unidades y los Rockets de Houston vencieron el sábado 116-108 a los Warriors de Golden State, que vieron rota una racha de 14 triunfos en fila fuera de casa.

Harden consiguió un triple frente a Stephen Curry justo antes de expirar el reloj de disparo para colocar la pizarra 114-108 con 1:10 por jugar. Posteriormente bloqueó el intento de tres puntos de Curry y Paul encestó dos tiros libres a falta de 28 segundos.

Golden State perdió de visita por primera vez desde el 22 de noviembre. Los Warriors tenían siete victorias consecutivas en Houston y cayeron ante su principal rival en la Conferencia Este.

Kevin Durant encabezó a Golden State con 26 tantos, Draymond Green aportó 21 y Curry añadió 19 al encestar apenas cinco de 15 intentos de triple.

Los Warriors finalizaban una gira de cinco partidos y ganaron los primeros cuatro para empatar el récord de la franquicia de triunfos en fila fuera de casa. Pero tuvieron problemas desde el principio ante los Rockets y estuvieron en desventaja de doble dígito durante gran parte de la primera mitad.

Fue el segundo juego de Harden tras una ausencia de siete partidos por molestias en el tendón de la corva. Lució en mejor ritmo que durante su reaparición del jueves por la noche, cuando terminó con 10 unidades, su cifra más baja de la temporada. El sábado también aportó ocho asistencias, dos robos y dos bloqueos.

George y Westbrook brillan y el Thunder aplasta a Cavaliers

Incapaces de frenar a Paul George, Russell Westbrook o Carmelo Anthony, los Cavaliers fueron humillados el sábado 148-124 por el Thunder, que no solo alcanzó sin problemas su cuarta victoria consecutiva, sino que también impidió que LeBron James hiciera historia.

George terminó con 36 unidades, Westbrook sumó 23 tantos y 20 asistencias y Anthony finalizó con su mejor anotación de la campaña, 29 puntos, para que Oklahoma City empatara la marca de más puntos en contra ante Cleveland en tiempo regular. Philadelphia consiguió 148 en 1972.

“Nunca en mi vida había permitido 148 puntos, posiblemente ni siquiera en los videojuegos. Consiguieron todo lo que querían. Cerca y lejos de la canasta, encestaron todo”, dijo James, quien se quedó a siete puntos de llegar a 30.000 unidades en su carrera en la NBA.

James eventualmente alcanzará la cifra para unirse a Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Wilt Chamberlain (31.419) y Dirk Nowitzki (30.808) en el selecto grupo. Lo hará con seguridad en el próximo partido ante San Antonio Spurs.

La temporada de altibajos en Cleveland va en un desplome constante y acelerado. Los Cavaliers han perdido 10 de sus últimos 14 partidos, y en los últimos 12 días, los tricampeones defensores de la Conferencia Este han sido vapuleados por 28, 34 y 24 puntos.

La situación ha empeorado al grado de que el trabajo del coach Tyronn Lue podría estar en peligro. "Espero que no, pero realmente no lo sé. No sé qué va a pasar con nuestro equipo. No tengo idea de qué es lo que se ha conversado. En lo personal, he intentado mantenerme lo más concentrado posible para tener listos a los muchachos para jugar", dijo James cuando se le preguntó si Lue podría ser despedido.