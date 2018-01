Nadal asegura el número uno tras Australia aunque no sea campeón

Si Rafael Nadal quería poner a prueba su estado físico en la primera semana, lo consiguió al vencer el domingo después de casi cuatro horas por 6-3, 6-7 (4), 6-3, 6-3 al argentino Diego Schwartzman.

Después de abrazarse en la red al asegurar su décima aparición en los cuartos de final en el Abierto de Australia, Nadal rodeó con el brazo al argentino tras su enorme esfuerzo.

“Fue una gran batalla, es un muy buen amigo. Esta fue el primer gran partido para mí en el año. Un partido como este probablemente ayude. Me da confianza, confianza en que puedo resistir cuatro horas en cancha con buena intensidad”, dijo el número uno del mundo tras el partido.

Nadal perdió la final del torneo en cinco sets ante Roger Federer, pero recuperó la cima del ranking con títulos en Roland Garros y el U.S. Open antes de terminar prematuramente su temporada por una lesión en la rodilla derecha.

“He's a great player in all aspects… In general terms, it was a great battle.” – @RafaelNadal#AusOpen pic.twitter.com/WpnS52XG55 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2018

Nadal se medirá al sexto preclasificado Marin Cilic, quien llegó a 100 triunfos en Grand Slams al derrotar 6-7 (2), 6-3, 7-6 (0), 7-6 (3) al español Pablo Carreño Busta.

Mientras que el británico Kyle Edmund llegó a sus primeros cuartos de final en un major tras superar al italiano Andreas Seppi por 6-7 (4), 7-5, 6-2, 6-3.

Su rival será el búlgaro Grigor Dimitrov, tercer cabeza de serie, quien superó al local Nick Kyrgios, 15º sembrado por 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 y 7-6 (4).