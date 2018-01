El trotamundos que ha seguido la carrera de Rueda: "Para él todo es fútbol, fútbol y fútbol, es como Bielsa"

En medio de la conferencia de prensa de presentación de Reinaldo Rueda como nuevo director técnico de la selección de Chile, llamó la atención una extensa intervención de un periodista colombiano, quien le preguntó a su compatriota por una oferta de Arabia Saudita y por la oportunidad de ser el primer colombiano en tomar el banco de la Roja. Y para darle contundencia a sus consultas, incluso sacó anécdotas a colación.

Rueda lo miró y le contestó muy amigablemente. Y claro, el sucesor de Juan Antonio Pizzi conoce bien a Jaime Dinas, el reportero trotamundos que llegó ayer viernes a Quilín para la presentación del nuevo entrenador de la Selección. Dinas asegura conocer la carrera de Rueda desde sus inicios y expresa que, a esta altura, ya posee una relación de amistad con él.

“Yo tengo un estilo periodístico que definí hace mucho rato: yo sigo a todos los jugadores y técnicos colombianos en el exterior, entonces durante el año planifico periplos y voy a Europa, Sudamérica, México, Estados Unidos, etcétera. Y a Reinaldo, por la circunstancias de ser de la misma ciudad, le sigo desde hace mucho tiempo, lo he seguido con la selección de Colombia, con Honduras, después con Ecuador y ahora, si Dios me lo permite, voy a seguir constantemente a Chile”, cuenta.

En específico sobre su seguimiento al nuevo DT de la Roja, Dinas plantea que “lo hago porque Reinaldo es un tipo muy sano, una gran persona, tengo afinidad con su esposa, con sus hijos, es como una relación familiar, pero no sólo porque sea así es que lo sigo, lo hago también por su capacidad profesional. Es cosa de mirar el palmarés de Reinaldo, pero lo que pasa es que a veces no destaca mas porque no es mediático”.

Chile no es su desafío más exigente

Sobre lo que significa Chile para la carrera de la Roja, el periodista colombiano cree que “con todo respeto, no puedo colocar a Ecuador y Honduras a la altura de Chile, pero no creo que Chile sea el desafío más exigente, pero sí más bien el más mediático. Te diría una cosa, guardando las proporciones, el reto más fuerte fue en Honduras, porque Honduras llevaba tres décadas sin ir a un mundial y ahí Reinaldo tuvo que cambiar toda la estructura del torneo para poder lograr su objetivo”.

“A nivel de clubes agarró un Nacional que le habían metido mucha plata y que había intentado durante muchos años ser campeón de Copa Libertadores y que no lo había logrado y él lo logró con jóvenes, con un trabajo y un proyecto de continuidad. Si acá lo dejan trabajar como él dijo y como dijo el presidente Arturo Salah, todos en familia y todos encaminados hacia un objetivo, llegará a Qatar 2022”, complementa.

Dinas insiste en el perfil poco mediático de Rueda, al explicar que “lo que pasa es que él es un tipo respetuoso, lo puedes ir a abordar todos los días y te va a decir que hablará en conferencia de prensa y punto. En un momento determinado la prensa ecuatoriana estaba todos los días ahí, pero no había problema, porque él es un tipo respetuoso, va a respetar tu trabajo para que tú también le respetas el de él. Incluso, no sé cómo se va a manejar el tema con el departamento de prensa de la Selección de Chile, pero creo que van a haber algunos cambios, Reinaldo es un tipo que va a abrir todas las prácticas a excepción de una y en todas las prácticas va a dejar a hablar al menos 4 jugadores”.

“Va a hablar antes del partido y después, nunca va a colocar cortapisa a los medios, pero cuando digo que no es mediático es que no lo vas a ver mucho en la parte social, yendo de canal en canal, no vas a ver a su señora ni a sus hijos en los programas de prensa rosa, esto para el es fútbol, fútbol y fútbol, va a ser un tipo de su casa, no lo vas a ver mucho en restoranes, ni en casinos, ni en balnearios, para él todo es fútbol, fútbol y fútbol, como del estilo Bielsa, un tipo muy futbolero”, cerró.

