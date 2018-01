El mejor apoyo: histórico goleador de Inglaterra salió a defender a Alexis tras noticia de infidelidad

El fin de semana la prensa sensacionalista inglesa aseguraba que Alexis Sánchez había protagonizado un escándalo fuera de la cancha, porque The Sun informó que el chileno le habría ofrecido dinero a una estudiante a cambio de sexo.

La publicación fue desmentida inmediatamente por el goleador histórico de la Roja, señalando que la noticia es completamemente "falsa". Recordemos que el nacional está comprometido con la actriz Mayte Rodríguez.

Sánchez desmintió el hecho a través de su cuenta de Twitter, red social donde fue apoyado por el histórico goleador de la selección inglesa, Gary Lineker. "No te preocupes, es The Sun", escribió el ex artillero.

Tras el hecho, Alexis se enfocará en su nuevo equipo, Manchester United.