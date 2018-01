Se acabó la teleserie: Manchester United oficializó la contratación de Alexis Sánchez

Fin al misterio. Comienza una nueva era. Manchester United oficializó lo que estaba en boca de todos: la contratación de Alexis Sánchez como su nuevo flamante refuerzo en el mercado de invierno europeo.

Tras una dilatada salida del Arsenal, el tocopillano arriba a Old Trafford por un contrato de cuatro años y medio (hasta junio 2022 ) por un sueldo cercano a las 400 mil libras esterlinas, lo que lo convierte en el jugador mejor pagado de la Premier League.

El chileno será dirigido por José Mourinho y compartirá ataque en el conjunto de los Diablos Rojos con grandes figuras como Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku, Antony Martial y Jesse Lingard.

A sus 29 años Alexis Sánchez da otro paso gigante en su carrera. Su debut fue con la camiseta de Cobreloa (2005-2006), luego vino Colo Colo (2006-2007) y River Plate (2007-2008 ) hasta dar el salto a Europa: Udinese (2008-2011), Barcelona (2011-2014 ) y Arsenal (2014-2018).

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

— Manchester United (@ManUtd) January 22, 2018