Sueños de niñez: Alexis otra vez jugará con Manchester United, su "mítico" equipo de PlayStation

La gran mayoría de los niños futboleros, tienen el PES o el FIFA, como juegos predilectos de sus consolas. Los pequeños están constantemente fantaseando, con algún día poder pertenecer a los equipos más poderosos, o a sus equipos preferidos del videojuego. A diferencia de muchos, Alexis Sánchez puede decir que cumplió ese sueño.

El goleador de la Roja jugará en el equipo con el que siempre jugó en los videojuegos, el Manchester United. Los Diablos Rojos han sufrido numerosos cambios desde que un niño tocopillano jugaba con el club en el Playstation de su casa. En aquel tiempo, se encontraban figuras como, David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs y Peter Schmeichel, entre otros, dirigidos por Sir Alex Ferguson. El equipo mancuniano se posicionaba como potencia en el fútbol mundial.

José Mourinho con un playstation 4 / Reproducción

Actualmente se podría decir que el United no pasa por el mejor momento de su historia, no ganan una Premier League desde la temporada 2012/2013 y no conquistan la Champions League desde 2007/2008. Alexis Sánchez quiere revertir el momento del Manchester United, tomando la responsabilidad de ocupar un dorsal con mucha historia en el club, el mítico "7" del Manchester United, utilizado por figuras como George Best, Eric Cantona, David Beckham y Cristiano Ronaldo, y ahora guiarlo a la gloria no con un joystick, sino que con sus pies.