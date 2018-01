"No está fácil la cosa…": Álvarez y Mirosevic se lucieron como actores en spot de la UC

Un estado San Carlos de Apoquindo vacío en el contexto del término del amargo 2017 para Universidad Católica. En dicho escenario aparecen en escena Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic, los dos grandes ídolos de la UC de los últimos años que las oficiaron de actores en el más reciente spot que Cruzados lanzó en su campaña para atraer nuevo socios y abonados.

La escena en cuestión simula un diálogo de ambos referentes, en el que analizan lo difícil que fue el término del año pasado. "No está fácil la cosa Milo", comienza diciéndole Álvarez a su eterno socio en la Franja. "Sí, pero no sé Huaso", le responde Mirosevic, ante lo que el curicano le retruca "¿Cómo que no?". "No po, porque difícil para mí son otras cosas", le insiste el retirado mediocampista, lo que abre un extenso diálogo.

Y de ahí en adelante cada uno le plantea al otro las dificultades que han debido enfrentar a lo largo de sus respectivas carreras, como los viajes del Huaso de Curicó a Santiago cuando estaba en las inferiores de la UC o las severas lesiones que tuvo que enfrentar el Milo en la parte final de su trayecto como futbolista profesional.

Revisa el último spot de la UC con Álvarez y Mirosevic como protagonistas: