Wenger lamenta la partida de Alexis: "Perdemos un jugador de clase mundial, no lo voy a negar"

La llegada de Alexis Sánchez a Manchester United es un hecho, un par de horas debiese ser presentado de forma oficial en su nuevo club. Su ex entrenador, Arsene Wenger, conversó con el diario Daily Mail, lamentando la partida del delantero nacional, tras no renovar con su contrato con Arsenal.

"No puedo entender que alguien quiera irse de Arsenal. Pero en 30 años haciendo transferencias uno aprende mucho sobre cosas humanas", señaló el francés sobre el traspaso de Alexis a Manchester United.

"Como profesional, quizás pudo ser su último gran contrato. Después de eso, yo dije que sí (al traspaso) porque acepté el hecho de dejarlo partir. Luego, analizamos los pros y contras", complementó el entrenador.

Arsene Wenger señaló que intentaron renovar el contrato de Sánchez, "fuimos lo más lejos posible. Incluso Manchester City se apartó al final. Eso indica de que no teníamos chances de ofrecerle un contrato".

Tras la partida de Alexis aseguró que Arsenal pierde "un jugador de clase mundial, no lo voy a negar, pero no lo perdimos sin obtener a alguien (Henrikh Mkhitaryan). El futuro dirá si fue una buena decisión o no".

"No es que estemos perdiendo solamente un jugador, estamos ganando un jugador también. Y todavía estamos activos en el mercado de transferencias y trataremos de contratar otros jugadores", agregó.

En un par de horas, Alexis Sánchez debiese ser presentado oficialmente, como nuevo jugador de Manchester United.