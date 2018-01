Jeisson Vargas ya luce los colores de su nuevo equipo

Después de cerrar su segundo ciclo en Universidad Católica, el futbolista chileno Jeisson Vargas tuvo que presentarse en el Montreal Impact de la MLS, club dueño del 70% de su pase, y finalmente este lunes se le confirmó como parte del plantel de honor de dicho elenco para la temporada 2018.

Tras la conferencia de prensa en la que habló el argelino Saphir Taider en su calidad de refuerzo (procedente del Bologna), los canadienses aprovecharon de presentar a Vargas como también a otros cinco jugadores: Zakaria Diallo, Raheem Edwards, Jukka Raitala, Clément Diop y Michael Petrasso.

Sobre la confirmación del ex seleccionado chileno Sub 20 como jugador del Montreal Impact, el director técnico Rémi Garde expresó que "Jeisson es un jugador joven con un gran potencial. Me lo recomendó Nick De Santis (director deportivo) cuando llegué al club y rápidamente validé su llegada".

À LIRE | Le milieu de terrain offensif Jeisson Vargas se joint à l'Impact >> https://t.co/fAntzHpW2N READ | Chilean attacking midfielder Jeisson Vargas joins the Impact >> https://t.co/CLBWY11J6m#IMFC pic.twitter.com/d9WWOz8m37 — Impact de Montréal (@impactmontreal) January 22, 2018

Además, el entrenador francés del nuevo equipo del formado en la UC comentó que "Jeisson tiene una gran habilidad en el dribbling y en el disparo. Puede jugar en diferentes posiciones de ataque. Creo que es un jugador que tiene un buen margen para progresar y que será muy útil para el equipo durante la temporada".

Cabe recordar que a mediados de 2016 el Grupo Saputo (propietario del Montreal Impact y el Bologna) adquirió el 70% del pase del recoletano y tras ello lo envió a préstamo a Estudiantes de La Plata por toda la temporad 2016-2017. En el segundo semestre del año pasado jugó como cedido en Católica.