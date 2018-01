El Chino Ríos vuelve a Chile para apoyar a Massú en la Copa Davis

En la jornada de este lunes, se realizó la presentación del choque entre Chile y Ecuador en el Court Central Anita Lizana, ubicado en el Estadio Nacional.

En la presentación, el capitán del equipo chileno, Nicolás Massú, ratificó a Marcelo Ríos como miembro del cuerpo técnico para la serie que disputarán ante Ecuador, en la primera ronda del Grupo 1 de la Zona americana. El Chino regresa (vive en Estados Unidos) al país tras su corta estadía en diciembre pasado, cuando viajó para votar en la segunda vuelta presidencial.

Además señaló que Tomás Barrios, será el reemplazante de Christian Garín, quien se ausentará de la serie, debido a problemas físicos. "Barrios será el reemplazante de Christian Garín en la serie. Él está jugando en Estados Unidos, mientras que otros están haciendo pretemporada para la Davis. Las prácticas oficiales inician el sábado 27."

"Fue una decisión de su equipo. Se intentó que el contingente estuviera completo, pero nos vamos a enfocar en lo nuestro. Esperamos que Christian se recupere. Los jugadores están en distintos momentos, pero me gustaría que a futuro estén todos en un mismo lugar para, como capitán, tener más opciones en cancha", complementó respecto a la ausencia de Garín.

El Vampiro se refirió la participación de Hans Podlipnik, Julio Peralta y Nicolás Jarry en el Australian Open. "Todos los jugadores tienen distintos momentos. Jugar un Grand Slam es una motivación increíble. Están los mejores del mundo y avanzar en un torneo como ese es importante."

Para finalizar, Massú tuvo palabras para los cambios en los grupos 1 y 2. Se Jugarán duelos a 3 sets, con el fin de no bajar asistencia del público y no exigir más de la cuenta a los tenistas. "Para todos será igual. A priori no puedo decir si es mejor o peor. Es más importante que los jugadores sientan eso en la cancha, más allá de la gente. Si hay cambios que son para bien, uno se pone contento por el tenis que avanza para mejor, pero eso se ve en la cancha."

La serie entre Chile y Ecuador, por la primera ronda del Grupo 1 de la Zona Americana, se jugará entre 2 y 3 de febrero, en el Court Central "Anita Lizana", Estadio Nacional.