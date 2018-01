El desconocido "lado bueno" de Mourinho que verá Alexis en Manchester United

Constantemente está en la palestra el método de trabajo que ocupa José Mourinho con sus jugadores. El entrenador portugués muestra un perfil crítico, serio y duro en sus conferencias de prensa, siendo considerado por muchos como uno de los personajes más antipáticos del fútbol.

Sus famosos intercambios de palabras con varios técnicos, con Pep Guardiola, durante su etapa en Real Madrid y recientemente con Jürgen Klopp y Antonio Conte en su actual club, Manchester United, han dejado huella y muchos armaron la imagen de un tipo desagradable que debe ser odiado por todos. Sin embargo, esto no es tan así.

La gran mayoría de sus dirigidos y colaboradores tiene otra opinión sobre Mou, señalando que es muy cercano a los jugadores y que siempre piensa en el bien del equipo. "Atraigo la presión hacia mí para liberar a mis jugadores", dijo Mourinho en declaraciones a Marca en 2010 cuando dirigía al Real Madrid, lo que grafica su personalidad.

Los primeros pasos de Mourinho

Mourinho se hizo conocido en el fútbol cuando formó parte del staff técnico de Bobby Robson en el Barcelona en 1996. Un año después Louis Van Gaal llegó al banco catalán y el portugués logró quedarse en el equipo y en 1999 asume el cargo de asistente técnico tras la partida de Ronald Koeman.

Contra lo que podía decirse, Carles Puyol en 2011 llenó de elogios a Mourinho cuando estaba en plena "guerra" con el Barcelona de Pep Guardiola: "Coincidí con él en el Barcelona y es buena persona y buen entrenador. Ha conseguido muchos títulos y los números hablan por sí solos. Además, en el 2010 ganó tres títulos por lo que título a mejor entrenador es merecido".

El 2010 fue un año glorioso para Mourinho, siendo entrenador de Inter de Milán consiguió la UEFA Champions League, la Copa de Italia y el título de Serie A, que lo llevó a la banca del Madrid reemplazando a Manuel Pellegrini.

Javier Zanetti, ídolo y capitán de ese equipo del Inter no pierde el tiempo para alabar a Mou: "Yo fui su capitán y Mourinho siempre fue un entrenador que pensó en el bien de su equipo. Te llamaras como te llamaras, él lo que quería es que el equipo funcionara. Si algún peso pesado tenía que quedar fuera, a él no le importaba. Se la jugaba por los que estaban mejor y por los que en cada momento le daban más garantías. En el Inter logramos lo que logramos porque todos entendimos el mensaje".

Wesley Sneijder fue un jugador fundamental en el triplete de 2010 y dijo de Mourinho que"sin él, no hubiéramos ganado el triplete con el Inter. Una temporada con él vale por diez con otro entrenador. Cuando Mourinho habla lo escuchas. Es una persona que te provoca ganas de jugar".

En Inglaterra también tiene "fans"

El año pasado Mourinho declaró que Antonio Valencia era el mejor lateral derecho del mundo y el ecuatoriano agradeció sus dichos: "En primer lugar, solo tengo palabras de agradecimiento hacia Mourinho por sus comentarios, pero no creo que soy el mejor".

Pero uno que es un "Moulover" de verdad es el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien tuvo la posibilidad de ser dirigido por el portugués en el Inter y ahora en el United, además que es un reconocido "anti" Pep Guardiola.

"No importa lo feliz que me iba a ir al Barça, sino lo triste que sería dejar a Mourinho. Ese tipo es especial", señaló el actual centro delantero del United cuando dejó Italia para ir a Cataluña, donde no rindió por los problemas con Guardiola.

"Si tú quieres acción, traes a Mourinho. Si quieres ganar, traes a Mourinho. Hablo todos los días con Mourinho desde que dejé el Inter. Tenemos una gran relación", añadió Ibra.

Quienes han trabajado con Mourinho, solo tienen palabras positivas sobre su trabajo, al parecer su dura postura en sus declaraciones no coincidirían con su actitud en los entrenamientos y en el camarín. Alexis Sánchez tendrá la posibilidad de ser dirigido por uno de los mejores entrenadores de la historia.