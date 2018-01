El tenista que se llama Tennys, se cambia el nombre y es el "mata gigantes" del Australian Open

Tennys Sandgren (97º ATP) acaba de instalarse en los cuartos de final del Australian Open. Lo más curioso es que fue bautizado con un nombre muy similar al deporte que practica, sólo hay una diferencia de una letra. Con un nombre así, pareciera que estuvo destinado a jugar al tenis de forma profesional.

Además del curioso nombre, posee otro inédito dato. Antes de participar en el Abierto de Australia, Tennys Sandgren no había ganado ningún partido de Grand Slam en su carrera, y en está edición, ya consiguió cuatro victorias. Jugará para meterse dentro de los cuatro mejores de la competición.

El tenista estadounidense venció a Dominic Thiem (5º ATP), en los octavos de final del primer Grand Slam del año, siendo el austriaco el segundo top ten que elimina en el circuito, después de ganarle a Stanislas Wawrinka (8º ATP), en la ronda de 64 jugadores.

En una entrevista con el sitio oficial de ATP WorldTour, Sandgren confesó que cuando sale a tomar o comer algo no dice su verdadero nombre. "Yo no doy mi nombre cuando ordeno un sandwich o un café. Digo 'David' o algo parecido. No quiero negociar con mi nombre cuando quiero un café, especialmente a primera hora de la mañana".

El estadounidense despertó este 2018, e incluso el año pasado perdió con el chileno Nicolás Jarry, quien lo superó en los octavos de final del Challenger de León, por parciales de 2-6, 6-4 y 7-5.

En cuartos de final deberá vencer al surcoreano Hyeon Chung (58º ATP), para meterse en las semifinales. Será la segunda vez que juegan, ambos se enfrentaron en el Abierto de Auckland, en la ronda de 32, con victoria del asiático sobre el norteamericano.

Say my (other) name…

Tennys Sandgren: "I don't give my name when I order a sandwich or a coffee. I say 'David' or something like that. I don't want to deal with the whole name thing when I get a coffee, especially first thing in the morning." 😂😂 #AusOpen pic.twitter.com/0w1JGWlbA7

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) January 18, 2018