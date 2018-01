Aued y el trabajo de Beñat en la UC: "Cambiaron muchísimo los aires del club"

En Universidad Católica hay nuevos aires y así lo reconocieron desde el propio plantel. Con la llegada del español Beñat San José a la banca de la UC, en San Carlos de Apoquindo se vive un cambio en el ambiente, tal como lo manifestó el mediocampista Luciano Aued, quien se perfila como uno de los pilares del equipo del vasco.

"Cambiaron muchísimo los aires del club, Beñat llegó con muchas ganas, con mucho entusiasmo, se nota que tiene muchísimas ganas. Viene de ganar en el fútbol de Bolivia, que eso también es muy importante, tener un técnico ganador y que nos transmita todas sus sensaciones, sus formas de ver el fútbol", expresó Luli en conferencia de prensa.

El argentino, además, sostuvo que "de a poco lo vamos conociendo más, vamos entendiendo lo que quiere, qué es lo que necesita para sus equipos. De entrada marcó pautas muy claras, que son el respeto, estar siempre metido y siempre dar el máximo. Creo que por ese lado es el camino".

Sobre su situación personal en la actual pretemporada y lo que se viene para el 2018 en la UC, el ex Racing Club comentó que "los análisis que hago siempre los hago en grupal, los personales me los guardo para mí y es autocrítica mía, le doy prioridad a lo colectivo. No tuvimos un buen semestre y quizás yo necesitaba una pretemporada como la que estoy haciendo, un receso como este, porque cuando llegué el semestre pasado en Racing no lo había tenido y había jugado muchos partidos".

Por otro lado, Luciano Aued se refirió a la capacidad de gol que ha mostrado en los últimos compromisos con la UC -marcó los dos últimos tantos del 2017 y en el amistoso ante Colo Colo- situación que contrasta con lo sucedido en sus 10 años previos de carrera antes de sumarse a la Franja, donde sólo registraba 3 goles.

"No es algo que tenga de mi juego, lo mío siempre fue ser eje, salida limpia, ser el primer pase, entonces quizás no tenía muchas situaciones de gol. Primero, con Mario, se me pidió actuar más en esa función de ser mixto e ir para adelante, porque a él le gustaba mucho el presionar, y con Beñat el primer tiempo ante Colo Colo me centralicé más, pero después cuando ya tuvimos dos en el medio, César (Fuentes) se quedó centralizado por lo que tenía más soltura por izquierda. Por ahí se dio el gol", dijo.