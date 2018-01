Stefano Magnasco podría volver a Europa ante la falta de lugar en la UC

Con el inminente arribo del delantero argentino Gonzalo Bergessio, el plantel de Universidad Católica ya toma su forma definitiva para el 2018. Sin embargo, en la UC podrían sufrir una modificación más, ya que el lateral Stefano Magnasco cuenta con una opción para dejar San Carlos de Apoquindo con destino Europa.

El propio gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, había reconocido que existían conversaciones para que el carrilero dejara la precordillera a través de un préstamo. Esa posibilidad ha tomado fuerza con el correr de los días y con el poco protagonismo que ha tenido el jugador con la llegada de Beñat San José, por lo que la opción de partir a un club de la segunda división de España que lo está siguiendo podría concretarse en los próximos días.

En lo que va de pretemporada con el nuevo técnico al mando ha quedado en evidencia que el lateral de 25 años no contará con el protagonismo de antaño, donde era la primera opción de Mario Salas para la banda derecha de la zaga. El vasco, en cambio, contempla a José Pedro Fuenzalida como primera opción para ese puesto. Es más, en el primer partido amistoso del 2018, el triunfo 1-0 sobre Colo Colo el pasado sábado en La Serena, Magnasco ni siquiera estuvo entre los citados y el Chapa arrancó como lateral derecho titular, mientras que en el banco de suplentes tuvo a Raimundo Rebolledo como alternativa.

Publimetro Chile Gonzalo Bergessio tiene todo listo para ser la nueva carta de gol de la UC El atacante argentino de 33 años que logró desvincularse de Vélez Sarsfield tiene previsto llegar este miércoles a Santiago.

En el plantel cruzado entienden la situación en la que se encuentra el ex Groningen y por lo mismo asumen que puede partir. "Si me preguntan a mí, me gustaría que se quedara a pelear un lugar y que lo pueda hacer de la forma como lo venía haciendo. Pero eso depende de una decisión personal, quizás él quiere jugar", opinó al respecto Luciano Aued.

"Recién pasó el primer partido y el técnico está probando, quizás ahora no le tocó y es lógico que no se sienta bien, pero entre todos tratamos de ayudarlo para que se sienta parte de este grupo, que se sienta importante para nosotros y que compita por un lugar como todos. Qué más lindo que correr de atrás y ganarse un lugar", agregó Luli.

En otra arista de la conformación del plantel de Universidad Católica, durante la práctica abierta a socios y medios de comunicación que se llevó a cabo este martes, Álvaro Ogalde estuvo trabajando junto a Mauro Machado y los otros arqueros. El meta de 20 años volvió a la UC tras un fallido préstamo a Barnechea.