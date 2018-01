Tanque Silva se lava las manos tras su fallido paso por la UC: "La falta de gol no era solamente mía"

Llegó con la vara alta y estuvo lejos de cumplir. El rendimiento de Santiago Silva en su opaco paso por Universidad Católica fue bastante negativo: con 22 partidos jugados por torneos nacionales, el delantero sólo marcó tres goles. Las expectativas que habían sobre su potencial goleador no fueron cumplidas y una vez que finalizó el campeonato de Transición, el uruguayo tomó su bolso y se despidió para siempre de la UC.

"Las pocas chances de gol que tuve durante mi último semestre en la UC me las creaba yo. Cuando un equipo tiene un "9" de referencia, que ha sido goleador en diversos equipos, la idea de juego tiene que finalizar en él, pero eso no pasó. La falta de gol no era solamente mía, sino que de todos los que jugaban adelante. Generalmente los goles los hacían los volantes y no los delanteros", intentó escudarse el delantero una vez que fue apuntado por su falta de goles.

En conversación con El Mercurio, Silva siguió con sus excusas y afirmó que "hubo muchos factores que influyeron, pero me voy tranquilo con lo que hice: entrené al máximo y dejé todo en la cancha. Más allá de mi desempeño, el plantel no pudo superar el mal momento"

Para finalizar, el Tanque Silva recordó cómo fueron sus últimas semanas en San Carlos de Apoquindo. "Tomé bien mi salida de la UC porque no pudimos lograr los objetivos. En lo individual y en lo grupal no fue un buen semestre, a veces no se puede seguir. Me fui agradecido de todos. Hay que poner el pecho y salir adelante", finalizó el ex atacante de la UC.