Thierry Henry desmintió a Alexis: "En ningún momento le dije que se fuera de Arsenal"

La llegada de Alexis Sánchez al Manchester United generó mucha controversia en Inglaterra, sobre todo por el enojo de los hinchas de Arsenal. La partida de su otrora ídolo a su archirrival no cayó muy bien en los fanáticos Gunners, y menos aún los dichos del delantero chileno, donde dice que otro referente del equipo como Thierry Henry le había aprobado su decisión.

"En conversación con (Therry) Henry, un histórico de Arsenal, que cambió de club por la misma razón que hoy me toca a mí", publicó Alexis el pasado lunes, y tras la oficialización.

Pese a esas palabras del nacional, el ex atacante francés negó absolutamente lo dicho por Sánchez y escribió sus descargos a través de Twitter, donde desmiente al ahora jugador de los Diablos Rojos, y que nunca supo si Alexis partiría o no a Manchester.

"No debo explicar esto para los mayoría de los hinchas de Arsenal, pero por contrario a lo especulado en ningún momento le dije a Alexis Sánchez que se fuera de Arsenal", escribió Henry en su cuenta oficial de Twitter.

"No tenía idea de que iba a fichar por Manchester United hasta que vi lo vi en las noticias, tal como el resto de ustedes", añadió.

I know I don’t need to explain this to the majority of Arsenal fans but contrary to speculation at no time did I tell Alexis Sanchez to leave Arsenal. I had no idea he was going to sign for Man Utd until I saw it on the news like the rest of you.

— Thierry Henry (@ThierryHenry) January 23, 2018