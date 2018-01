Alex Aguinaga espera el despegue de Matías Fernández en Necaxa: "Aún no da lo que puede dar"

Alex Aguinaga es uno de los máximos ídolos de Necaxa y el volante ecuatoriano espera que el mediocampista nacional Matías Fernández tenga su despegue en el equipo de Aguascalientes, quien ha tenido poca continuidad y no ha podido ganarse un puesto de titular desde su llegada a mediados del 2017.

El ecuatoriano conversó con CDF y al ser consultado si el ex Colo Colo estaba en deuda en los Rayos fue claro al indicar que "no, no está en deuda, pero aún no da lo que puede dar".

Fernández está cumpliendo su segundo semestre en Necaxa y Aguinaga atribuyó a que el Mati no ha rendido lo que se espera de él porque debe "tener más tiempo del que juega y a la adaptación que tenga al país, al equipo y a sus compañeros".

También tuvo palabras para Marcelo Allende, quien en su debut con la camiseta de los Rayos convirtió dos goles y sostuvo que "lo vi en el partido anterior y me parece un chico "ligerito", rápido, con gol. Tiene buenas cosas. Hay que tener paciencia y esperar su etapa de madurez".