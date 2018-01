El modesto club contra el que podría debutar Alexis Sánchez en Manchester United

La presentación de Alexis Sánchez en Manchester United fue a lo grande. Tras intensas negociaciones, los Diablos Rojos aseguraron el fichaje de Maravilla y confirmaron el fichaje con un video del chileno tocando piano y luego entrando al sorprendente Old Trafford, más conocido como el "Teatro de los sueños".

Pero el debut de Alexis con su nuevo club podría estar lejos de todo el glamour que tuvo su presentación. Aunque Mourinho aún no confirma cuándo será el primer partido del nacional, lo cierto es que este viernes podría ver acción en la ronda de dieciseisavos de final de la FA Cup en su visita al modesto Yeovil Twon, un equipo de la Football League Two, categoría equivalente a la cuarta división de Inglaterra.

Aprovechando la situación y tomándose del escrito que publicó Sánchez una vez que fue oficializado como refuerzo del United, el Yeovil le hizo una curiosa invitación al nacional para el partido de este viernes, que se jugará : "Alexis Sánchez, dijiste que te uniste 'al club más grande en el mundo', así que sólo sería correcto que empieces tu carrera en Manchester United en el vestuario visitante más grande de la Football League Two".

Tal como dicta la tradición de la FA Cup, el torneo de fútbol más antiguo del mundo, los clubes más modestos tienen la oportunidad de medirse contra las grandes potencias de la Premier League y así se dan partidos como el que tendrá este viernes el equipo de la cuarta división inglesa ante los Diablos Rojos en el Huish Park, un estadio con capacidad para 10 mil personas y que tiene como gran alegría el título de la Football League Two en la temporada 2004/05.

You said you've joined "the biggest club in the world" @Alexis_Sanchez so it's only right you start your #MUFC career in the biggest away dressing room in @SkyBetLeagueTwo*.

*maybe 😉 #YTFC #Alexis7 pic.twitter.com/BVFt0A06Xk

— Yeovil Town FC (@YTFC) January 22, 2018