Alexis zanja la polémica: "Henry nunca me dijo que dejara Arsenal, fue una decisión personal"

Alexis Sánchez dejó Arsenal tras cuatro temporadas en el Londres, para fichar en Manchester United. El traspaso estuvo en la palestra, debido a que el tocopillano había dicho que Thierry Henry le había aconsejado dejar los Gunners.

"Hay personas (ex jugadores del club) que han hablado sin conocimiento de lo que ocurre en la interna y causan daño (…) Recuerdo hoy, una conversación que tuve con Henry, un histórico de Arsenal, que cambió de club, por la misma razón que hoy me toca a mí", dijo Alexis Sánchez despidiéndose del equipo de Arsene Wenger.

A partir de los dichos de Sánchez, se generó una polémica con Thierry Henry. El campeón del mundo desmintió los dichos del delantero nacional, negando haber tenido aquella conversación, "Nunca le dije a Alexis Sánchez que se vaya del Arsenal. No tenía idea que iba a fichar por el Manchester United hasta que lo vi en las noticias como el resto de ustedes."

En la jornada del día de hoy, Alexis Sánchez volvió a referirse al tema que involucra a Henry. "Quiero aclarar que Henry nunca me dijo que dejara el club, fue una decisión personal… él ama al club y algún día sería bueno verlo como entrenador del Arsenal, porque él ama el club…", remató el nuevo jugador de Manchester United.

I want to clarify that Henry never told me to leave the club, it was a personal decision … he LOVES the club and someday it would be nice to see him as the arsenal coach because he loves the club …

— Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) January 24, 2018