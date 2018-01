Aníbal Mosa suma críticas en Blanco y Negro: "No nos dejan participar en nada"

Colo Colo pasa por un momento delicado y así lo reflejó su capitán Esteban Paredes, quien aseguró sentir vergüenza por la suspensión de la Noche Alba y la falta de refuerzos cuando sólo resta una semana y media para el inicio. La molestia es tal que los barristas de club llegaron a las afueras del Estadio Monumental para encender neumáticos y protestar contra Blanco y Negro y Aníbal Mosa, generando un tenso clima en Macul que está acrecentando las diferencias al interior de la directiva.

Al menos, así lo dejó en claro Leonidas Vial, uno de los accionistas mayoritarios de ByN y ferviente opositor a Mosa. En conversación con el diario El Mercurio, el empresario se refirió a la situación que vive Colo Colo y señaló que "me da pena lo que pasa. Lamento la cancelación de la Noche Alba y la falta de refuerzos y entiendo la molestia de los hinchas, pero la verdad es que ni yo ni los otros tres dirigentes que me acompañan en el club (Alfonso Gómez, José Miguel Jiménez y Jaime Pizarro) podemos hacer mucho, porque no se nos informa nada."

"Tenemos una responsabilidad, pero no nos dejan participar en nada. Hoy no tenemos injerencia alguna en ninguna de las comisiones."

A falta de dos días para su debut oficial, el próximo viernes 26 de enero ante Santiago Wanderers por la Supercopa de Chile, en Colo Colo todo está convulsionado.