La grave denuncia de Rafael Viotti contra la dirigencia de La Calera: "Me pidieron regalar el 30% de mi pase"

La temporada de Rafael Viotti con la camiseta de Unión La Calera fue fantástica: el argentino no sólo fue el goleador del equipo con ocho tantos, sino que fue fundamental en la final ante Santiago Wanderers para darle el ascenso al cuadro cementero.

A pesar de que todos pensaban que el goleador seguiría con Unión La Calera en primera división, las cosas fueron bastante diferentes y de un día para otro apareció como refuerzo estrella de Santiago Wanderers, que esta temporada jugará en Primera B.

¿Qué pasó? Tras varias semanas de silencio, Viotti decidió hablar y denunciar a los dirigentes de su ex equipo por malas prácticas. "En Calera me pasó algo que no pasa en el fútbol y me la tuve que comer. Yo ya tenía todo acordado para renovar, pero el día que fui a firmar me dijeron que tenía que regalar el 30% de mi pase y que tenía que renunciar a un premio que yo había ganado dentro de la cancha", sostuvo el delantero caturro.

En conferencia de prensa, Viotti profundizó afirmando que lo "que me pasó es algo que no pasa nunca en el fútbol, me dolió, sería un mentiroso si te dijera que me dio lo mismo, pero el fútbol es presente y yo tengo que demostrar por qué tengo los tres ascensos que tengo".

Para finalizar, el goleador entregó los motivos por los cuales eligió la camiseta caturra para este 2018: "Yo elegí venir acá, nadie me obligó. Estoy contento, hoy Wanderers le da comer a mi familia y yo vine a portar mi granito de arena. Este club nunca dudó de mí, y tras la primera oferta que me hizo, sentí que este era mi lugar".