Felipe Flores en su regreso a Chile: "No sé si gritaría un gol a Colo Colo, pero primero tengo que hacerlo"

El delantero chileno Felipe Flores fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Deportes Antofagasta este miércoles, en compañía de Hardy Cavero y Juan Ignacio Duma. En su regreso al fútbol nacional, el ex jugador de Colo Colo se refirió al primer partido de los Pumas en el torneo nacional, precisamente ante los albos, a quienes no sabe si les gritaría el gol si lo hiciera.

"Será un partido especial, todos saben que salí de ahí y le tengo mucho cariño al club pero hoy estoy en otra institución, que quiero defenderla. Si me toca ser titular o entrar en el segundo tiempo será con todo, y si puedo hacer un gol voy a tratar de hacer lo posible para que el equipo gane porque esta institución me está dando trabajo y quiero lo mejor para ellos. No sé si gritaría un gol a Colo Colo, pero primero tengo que hacerlo", dijo Flores en su presentación.

"En mi caso vengo de siete meses sin tener un partido oficial, obviamente entrenando pero no es lo mismo, así que estoy poniéndome a punto con mis compañeros. Ellos tienen una ventaja porque vienen de semanas entrenando, pero ya estoy en la puesta a punto para el campeonato", añadió.

Por otra parte, el ex atacante reconoció que, al igual que Cavero y Duma, busca su reivindicación en el fútbol chileno e incluso convertirse una de las figuras para poder volver a jugar en el extranjero.

"Los tres venimos de diferentes casos, pero con la misma intención de reivindicarnos en el fútbol chileno y que en este equipo ha hecho cosas espectaculares así que en la misma línea, venir a sumar, agarrar un buen nivel y quien sabe, más adelante consolidarme acá y volver al fútbol extranjero. Con confianza de cara al torneo", cerró.