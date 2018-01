Un poco de presión para Alexis: Manchester United recordó las grandes jugadas de sus legendarios 7

Alexis Sánchez tendrá una presión importante en su llegada a Manchester United. Luego de la millonaria inversión que hicieron los Diablos Rojos y ser considerado el gran golpe del mercado europeo, todos los ojos estarán puestos en lo que haga bajo el mandato de Mourinho. Y más aún si en la espalda llevará el número 7, el mismo que ocuparon legendarios jugadores del club como George Best, Bryan Robson, David Beckham o Cristiano Ronaldo.

Por eso, recordando la historia de los jugadores que supieron hacer historia con la 7, los mancunianos publicaron un video donde destacan las mejores jugadas de Best o Ronaldo. Para poner un poco más de presión a Maravilla catalogaron el dorsal como "diseñado para íconos", "reservado para líderes", "hecho para reyes", "usado por superestrellas", y la "marca registrada de las leyendas".

¿Podrá Alexis Sánchez cumplir con las expectativas y rendir a la altura de los otros icónicos jugadores de Manchester United? Todo se sabrá una vez que debute y empiece a jugar en su nuevo club, que lo transformó en el jugador mejor pagado de la Premier League. Un debut que se podría dar este viernes, cuando los Diablos Rojos visiten al Yeovil Town FC por la cuarta ronda de la FA Cup.

#MUFC's latest no.7 follows in the footsteps of some club legends…#Alexis7 pic.twitter.com/gbnXMTopvM

— Manchester United (@ManUtd) January 24, 2018