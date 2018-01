Manchester United se acordó de los otros chilenos con los que "coquetearon"

Alexis Sánchez es el flamante refuerzo de Manchester United, por esto mismo, los Diablos Rojos recordaron a través de su sitio oficial a los chilenos que estuvieron muy cerca de llegar club o que derechamente lo integraron, donde aparecen Marcelo Salas, Dante Poli y Angelo Henríquez.

Sir Alex Ferguson estuvo en el club de Trafford desde 1996 a 2013, en el extenso periodo del escocés, aparecieron los tres chilenos con opciones para llegar al Teatro de los Sueños.

Marcelo Salas fue el primero en estar en carpeta de Ferguson, el delantero nacional jugaba en aquellos tiempos en River Plate, consagrándose como uno de las figuras del equipo. En 2012 el escocés declaró: "estábamos allá por Marcelo Salas. Fui a ver a Salas. Envié (a mi asistente) Brian Kidd a verlo, él regresó y me dijo, ¡tiene que verlo usted mismo'. Así que tuve que salir. Jugaban con Bolivia en una eliminatoria de la Copa del Mundo, pero no encajaba exactamente con lo que estaba buscando en ese momento. Fue a la Lazio y sufrió una lesión grave que realmente afectó su carrera, pero aún tenía una buena carrera y anotó dos veces en Wembley contra Inglaterra".

Dante Poli llegó a vestir la camiseta de los Red Devils, durante un par de amistosos, sin embargo, terminaron fichando a Henning Berg. El defensa central llegó antes de la temporada 1996/1997 y sustituyó a Ronny Johnsen, en un partido contra Inter de Milán. Además, estuvo en el banco de suplentes en un empate 2-2 ante Slavia Praga y en un partido de reservas ante Bournemouth.

El formado en Universidad Católica recordó su paso por Manchester en conversación con La Tercera, "Alex Ferguson, el entrenador, me dijo que jugase como defensa central a la izquierda. Tuve que enfrentarme a Maurizio Ganz, Nicola Berti y Javier Zanetti. Participé mucho en el juego porque Peter Schmeichel salió a pasarme varias veces e incluso casi anoté un cabezazo desde la esquina, ¡fue divertido!".

Por último, Angelo Henríquez llegó a un acuerdo con Manchester United en 2009, cuando estaba en las inferiores de Universidad de Chile, ni siquiera había debutado en primera división. Ferguson habló en la presentación del delantero en el año 2012:"lo buscamos cuando tenía 14 años y solo lo monitoreamos. Cuando cumplió 18 años, fue la primera vez que pudimos firmar y fuimos muy afortunados de tener un seleccionado sub 20 de Chile acá".

"Vimos todos los juegos y todos me dijeron: 'necesitas traerlo'. Es muy rápido y un buen finalizador. Es fuerte y grandes hombros sobre él para un niño de 18 años", complementó el escocés.

El ahora jugador de Atlas participó de la pretemporada de David Moyes, jugó un amistoso ante AIK Fotboll, que terminó empatado 1-1. Si bien nunca pudo meterse en el primer equipo, fue a préstamo a Wigan y a Dynamo Zagreb.

