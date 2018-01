Los jugadores que dejan de ayudar a sus equipos para cumplir la regla Sub 20

El primer fin de semana de febrero por fin comenzará nuestro torneo nacional. Luego de un receso por vacaciones, los clubes ya se están para preparando para largar el renovado campeonato, que volverá al formato de torneo largo en un año calendario y se iniciará el próximo viernes 2 con el partido entre Universidad Católica y Deportes Temuco en San Carlos de Apoquindo, a contar de las 20:00 horas.

Pero algo no ha cambiado en el campeonato. Tal como se instauró a mediados de 2015, los 16 equipos que participen en la primera división deberán cumplir con la regla Sub 20, la que para este 2018 obliga a cada club a integrar en su plantilla a un mínimo de dos jugadores chilenos nacidos a partir del 01 de enero de 1998 y que, a lo menos, sumen el cincuenta por ciento de los minutos efectivamente jugados, esto quiere decir 1,440 de 2880 minutos totales que tiene el torneo.

La gran modificación que se hizo en este artículo hace referencia la participación de los Sub 20 en la Roja. En caso de que uno o más de los jugadores sean citados a una selección nacional y no puedan jugar por su equipo el fin de semana, de igual forma se contabilizará como disputados 45 minutos en ese partido.

Con la actualización de la fecha de nacimiento de los Sub 20, hay varios jugadores emblemáticos que dejarán de formar parte de la regla. Uno de los que abandona este lugar es Gabriel Suazo de Colo Colo, quien el 2017 se llevó el peso de la campaña alba al completar 1207 minutos. En esta oportunidad, el volante deberá dejar su lugar a jugadores como Iván Morales o Carlos Villanueva.

Publimetro Chile Especial movidas: los equipos del fútbol chileno se arman para el torneo anual del 2018 Los equipos de la Primera División se reestructuran tomando en cuenta el regreso de los campeonatos largos después de 8 años.

Unión Española también perderá a su gran figura Sub 20 del 2017, ya que Pablo Aránguiz nació el 17 de marzo del 1997, fecha que le impide cumplir con la regla este año. Antofagasta, por su parte, deberá buscar nuevos jugadores en su cantera para llegar a los minutos, luego que Angelo Araos partiera a la U y la dupla Germán Estigarrribia y Jason Flores ya superaron la edad límite.

¿Qué pasa con las universidades? En la U el panorama es algo más favorable: Yerko Leiva, Iván Rozas y Nicolás Guerra nacieron en 1998 y están aptos para completar los minutos de los Sub 20. La UC, en tanto, perdió a Jeisson Vargas, que partió a la MLS, mientras que Carlos Lobos y Jaime Carreño son 97 y su lugar de juvenil podría ser ocupado por David Henríquez, delantero que durante el Transición sumó 66 minutos.

A continuación te mostramos el listado de los jugadores que el año pasado sumaron minutos para que sus clubes cumplan con la regla Sub 20. En negrita están los que ya no entran como Sub 20.

Audax Italiano

Ricardo Escobar 30/01/98

René Meléndez (préstamo a Coquimbo) 19/11/98

Nicolás Fernández 3/08/1999

Colo Colo

Gabriel Suazo 9/08/1997

Luis Salas 30/03/1998

Benjamín Berrios 9/03/1998

Carlos Villanueva 1/07/1999

Ricardo Álvarez 10/02/1999

Iván Morales 29/07/1999

Curicó Unido

Raimundo Rebolledo (regresó a Universidad Católica) 14/05/1997

Diego Urzúa 7/02/1997

Deportes Antofagasta

Angelo Araos (Refuerzo de Universidad de Chile): 6/01/1997

Germán Estigarribia: 6/03/1997

Jason Flores 28/02/1997

Francisco Sasmay 19/03/1998

Deportes Iquique

Kevin Mellado 15/07/1998

Johan Castillo 17/03/1999

Iván Ocampo 18/05/2000

Diego Fernández 8/03/1998

Deportes Temuco

Fernando Quiroz 9/09/1997

Nicolás Ramírez 1/05/1997

Everton

Jaime Carreño (regresó a Universidad Católica): 3/03/1997

Pedro Sánchez: 7/02/1998

Huachipato

Jimmy Martínez 26/01/1997

Cristián Gutiérrez 18/02/1997

Nicolás Baeza 7/05/1997

Javier Urzúa 21/09/1999

Kevin Baeza 13/06/1998

O'Higgins

Brian Torrealba (préstamo a Rangers): 14/07/1997

Nozomi Kimura (Regresa a Santiago Morning): 23/01/1997

Matías Sepúlverda 12/03/1999

César González 11/01/1997

Tomás Alarcón 2/10/1999

Hugo Hererra 31/01/1998

Matías Meneses 29/03/1999

David Salazar 19/04/1997

Palestino

Felipe Barrientos 6/03/1997

Joaquín Romo 19/11/1999

Nicolás Díaz 20/05/1999

Sebastián Silva 1/07/1997

Diego Gutiérrez 18/02/1997

Ignacio Ayala 29/11/1997

Camilo Saldaña 13/07/1999

San Luis

Ronald Escobar 3/05/1997

Pablo Ruiz 20/12/1998

Jonathan Bonilla 24/04/1997

Dino Latorre 4/01/1999

Unión Española

Pablo Aránguiz 17/03/1997

José Luis Sierra 24/06/1997

Víctor Méndez 23/09/1999

Universidad Católica

Jeisson Vargas (Refuerzo del Montreal Impact) 15/09/1997

Carlos Lobos 21/02/1997

David Henríquez 12/02/1999

Universidad de Chile

Yerko Leiva 14/06/1998

Iván Rozas 1/07/1998

Nicolás Guerra 9/01/1998

Universidad de Concepción