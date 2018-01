Sigue imparable: Federer derrotó a Berdych y avanzó a semifinales del Abierto de Australia

Roger Federer (2º ATP) sigue intratable en el primer Grand Slam del año. El cinco veces campeón en Melbourne continúa haciendo historia y se metió nuevamente a una semifinal, tras derrotar a Tomas Berdych (20º ATP) por 7-6, 6-3 y 6-4, en un partido que se le había puesto complicado al ex número uno del mundo.

El suizo estuvo perdiendo el primer set 3-5, sin embargo, logró llevarlo al tie break y conseguir llevarse la primera manga. El mayor poseedor de títulos de Grand Slam mantuvo su nivel y terminó llevándose los otros dos set.

Roger Federer no ha perdido ningún set en esta edición del Australian Open. En el próximo partido chocará frente a la sensación del torneo, el surcoreano, Hyeon Chung (58º), el suizo buscará meterse en una nueva final en Melbourne y así conquistar por sexta vez el Grand Slam.

"It's great to see new names on the scene… He's incredibly impressive in his movement. Reminds me a lot of Novak (Djokovic)."

