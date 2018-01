Jorge Valdivia le quita culpas a Mosa: "Se está apuntando a una sola persona"

El campeonato conseguido en el semestre pasado parece un viejo recuerdo para Colo Colo. Pese a la tranquilidad que les dio el título y con la promesa de grandes refuerzos por delante, los albos veían sólo calma por delante. Sin embargo, el panorama ha sido todo lo contrario y el verano ha estado movido y remecido por más noticias negativas que positivas.

Es que, a la fecha y a días de su debut oficial, los albos sólo suman un refuerzo para 2018, cancelaron la Noche Alba por la imposibilidad de su rival de viajar y por si fuera poco los hinchas se han manifestado a las afueras del Estadio Monumental para mostrar su descontento con Blanco y Negro. Con todos estos problemas, el capitán Esteban Paredes alzó la voz y aseguró que siente vergüenza por lo que está pasando en el club.

Luego de las palabras de Paredes, fue el turno de Jorge Valdivia de alzar la voz y aunque reconoció que no están en un buen momento, no quiso apuntar sus dardos a Aníbal Mosa.

"Cuando empieza el entrenamiento tenemos que dedicarnos a entrenar, independientemente de lo que está pasando. Cuando uno tiene problemas en la casa o problemas familiares tienes que dejarlos de lado aunque sea difícil y dedicarte a tu trabajo. Acá hacemos lo mismo, cuando termina el entrenamiento lo conversamos", fueron las primeras palabras de Valdivia.

Sin embargo, el Mago apeló a la unidad dentro del club y llamó a los responsables a asumir culpas sobre los errores que se han cometido, quitándole todo el peso que se estaba llevando Mosa.

"Comparto las declaraciones de Esteban, porque se está apuntando a una sola persona. Si lo llevamos a la Noche Alba, había una persona encargada de gestionarla, es difícil que el presidente de Colo Colo esté pendiente de la logística del viaje, esas tareas no le pertenecen al presidente. Desde mi punto de vista, son otros los responsables de preocuparse de eso. Es lógico que en este caso él está muy solo y les doy el ejemplo futbolístico, nadie se pone la capa de superhéroe y hace todo solo".

"Quizás hace falta un director deportivo, que nos ordenemos todos, que cada uno respete la labor que ejerce, que no hayan las peleas por las que el club está pasando y que el denominador común sea Colo Colo", agregó.

Además, sobre los incidentes en las afueras del Monumental, donde los hinchas han quemado neumáticos y han pedido la salida de Mosa, Valdivia señaló que "es algo lamentable y no queda sólo en Chile, en Sudamérica y en el mundo lo ven. Estoy de acuerdo con que se manifiesten, yo también lo hago, pero es un daño que le hacen a la institución y uno no sabe si son realmente colocolinos, porque de 10 que vienen no todos tienen la camiseta de Colo Colo puesta. Si lo son es lamentable la manera en la que se manifiestan".

Pero Jorge Valdivia no sólo habló de lo que está sucediendo con los problemas en Colo Colo, sino que también tuvo palabras para los nombres que están sonando como refuerzos: César Pinares y Carlos Carmona, pese a que sobre este último en Atlanta United aseguraron que no lo dejarán partir.

"Son dos jugadores de los que se ha hablado mucho las últimas semanas, ninguno de nosotros del plantel desconoce y su calidad. Van a aportar si llegan, me parece que por lo que se habla son dos jugadores que van a ayudar mucho. En su minuto, se habló de Lucas (Barrios), el conocía a Colo Colo e infelizmente no llegó, después nombraron al Gato Silva y renovó allá. Ahora lo importante es concretar los refuerzos que Pablo (Guede) pidió."

"No he hablado ni con Carlos ni con César, ojalá se pueda dar, son dos jugadores que aportarán mucho al plantel, nos van a enriquecer en cuanto a experiencia y técnica. Lo importante es que (los refuerzos) sean jugadores que pidió Pablo y si los pide es porque en su cabeza está jugar con ellos", concluyó el creador de Colo Colo.