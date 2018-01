Abierto de Australia: Marin Cilic vence sin problemas y avanza a su tercera final de Grand Slam

Marin Cilic (6º ATP) sigue mostrando gran nivel en el Abierto de Australia. El croata se convirtió en el primer finalista del primer Grand Slam del año, tras vencer en la jornada de hoy al británico, Kyle Edmund (49º ATP)por 6-2; 7-6 y 6-2. Se había clasificado a las semifinales tras el retiro de Rafael Nadal (1º ATP) en el partido de cuartos de final.

Cilic hizo historia, se convirtió en el primer tenista croata en llegar a una final de Australian Open, además jugará su tercera final de Grand Slam. Deberá a esperar al ganador de la semifinal entre Roger Federer (2º ATP) y Hyeon Chun (58º ATP), para disputar la final. El domingo se jugará la final para conocer al campeón en Melbourne.

3️⃣rd Grand Slam final

1️⃣st #AusOpen final

1️⃣st 🇭🇷 man or woman to do so at Melbourne Park

Congratulations, @cilic_marin! 👏 pic.twitter.com/2LgFLOraXB

