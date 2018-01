Ex compañero le dedica una provocadora indirecta a Alexis Sánchez tras dejar Arsenal

Al parecer era verdad cuando los medios y comentaristas ingleses aseguraban que el camarín del Arsenal estaba dividido por el interés de Alexis Sánchez por partir del Arsenal.

La desmotivación del tocopillano y sus deseos de partir del Emirates provocaron un enojo entre sus compañeros en los Gunners y así quedó de manifiesto en una publicación en Twitter que lanzó el volante Mohamed Elneny.

A través de su cuenta personal, el volante egipcio publicó una fuerte indirecta a Alexis: “Ahora (en Arsenal) hay jugadores que pelean cada minuto por el escudo y los hinchas”.

Pero esta no es la primera provocación de Elneny hacia Alexis. Hace unos meses, cuando Chile no logró la clasificación al Mundial, el mediocampista ironizó subiendo una foto en donde etiquetaba a sus compañeros “mundialistas” arriba de un carro y apuntando a Alexis: “perdón amigo Sánchez, pero aquí no hay lugar para ti”.