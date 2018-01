Benjamín Kuscevic no se quiere apurar con la opción que tiene de partir a Europa

El Vitória Setubal de Portugal se encuentra en plena carga por quedarse con los servicios del defensa de Universidad Católica, Benjamín Kuscevic, a quien pretenden llevárselo a préstamo por todo 2018. El propio jugador reconoció que le seduce la opción, sin embargo dijo que todo está en manos de su representante y de Cruzados.

"Esa posibilidad la está viendo mi representante con el club, ellos verán lo que es mejor, si se da bien, si no se da bien también, yo estoy muy feliz en Católica. Si llega una oferta concreta habrá que verla y revisar qué es mejor para mí y para los clubes, si no es así tendré que jugarme la vida acá, como siempre lo he hecho, para tener un puesto de titular", afirmó este jueves el zaguero de 21 años, en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo.

El defensa que estuviera en la Sub 19 del Real Madrid expresó que "a cualquier jugador le gustaría ir a Europa, pero no quiero apurarme y repetir otras experiencias que uno conoce de jugadores que por irse apurados terminan volviendo. Yo quiero irme sintiéndome preparado".

En nexo con lo anterior, el formado en las inferiores cruzadas comentó que "para estar cien por ciento maduro quizás me falta un poco, pero me seduce Portugal, creo que podría ser una liga competitiva que me puede servir, en caso de que me vaya bien, para dar un salto más importante".

Más allá de eso, Kuscevic sostuvo que se ha sentido a gusto con Beñat San José como DT estudiantil. "En lo personal he sentido muy bien, me ha gustado mucho esta nueva forma de trabajo asó que espero así y que al equipo le siga yendo bien", dijo, agregando que "no es que la otra forma (Mario Salas) no me haya gustado, pero creo que esta de ahora me acomoda más a mí en términos de tener más la pelota, sin tanto vértigo, quizás protegernos un poco más. Son cosas de estilo, no es que uno me guste una más que la otra".