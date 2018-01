Guede juega al misterio con la inminente llegada de Carmona: "No he hablado con nadie aún"

Una jornada de alegrías fue la que vivió Colo Colo este jueves, ya que el volante Carlos Carmona será finalmente jugador del Cacique y viajará este viernes al país para sellar su contrato.

Pese a que todo está avanzado, el entrenador Pablo Guede mantuvo el misterio y aseguró que aún no tiene información sobre la llegada del mundialista. "Acabo de venir a entrenar y no he hablado con nadie aún", expresó Guede.

Sobre la demora en la llegada de los refuerzos, el técnico indicó que "estoy y estuve tranquilo siempre, confiando en lo que el club estaba haciendo y llegamos a la final muy ilusionados, sabemos que no será nada fácil y que Wanderers es un muy bien equipo y en partido único puede ganar".

Pensando en la final, donde el estilo de los Caturros es un misterio, Guede reconoció que es complicado deducir la forma táctica que presentará el equipo de Nicolás Córdova.

"Se hace un poco más complicado, pero creo que en este partido tanto Nico como yo somos de variar durante el partido y debemos estar atentos a sus movimientos para contrarrestar eso. Recuerdo el último partido donde hasta el minuto 83 no supimos abrir el marcador y esos duelos los tomó para aprender", apuntó Guede.

Guede no quiere entrar en materia dirigencial y al ser consultado si hace falta un director deportivo aseguró que "no soy yo quien tiene que buscar un director deportivo para eso hay una comisión fútbol y te puede acomodar o no".

Finalmente al ser consultado si todo lo que ha ocurrido en la interna de Colo Colo en la semana con la cancelación de la Noche Alba y las protestas fuera del recinto deportivo, lo han sacado del foco de la final de la Supercopa, fue claro al expresar que "no, ni en lo personal ni en lo grupal, nosotros tenemos un gran equipo con grandes futbolista con jugadores que están para dar el asalto a primera división y me da la tranquilidad durante todo este tiempo para afrontar lo que viene de la mejor manera".