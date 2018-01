Atlas de los chilenos presentó a su nuevo DT: "Vengo a matarme por este club"

Atlas no pasa por un buen momento en la liga mexicana. Los rojinegros marchan penúltimos en la tabla de posiciones y registran tres derrotas, en tres partidos disputados. El equipo de los chilenos Angelo Henríquez y Cristopher Toselli despidió al técnico José Guadalupe Cruz el 15 de enero por los malos resultados conseguidos, y por eso su escuadra presentó este jueves a su reemplazante: el argentino Rubén Omar Romano.

"Mi primer agradecimiento es para la directiva que me han dado nuevamente una oportunidad; saben que he pasado por muchas cosas, no sólo en lo deportivo sino en lo humano, y me he levantado siempre. Para mí es una revancha muy importante, sabemos que este equipo necesita sacar jugadores jóvenes y yo tuve esa experiencia en mi primer etapa", dijo el trasandino, quien inicia su tercer ciclo en el club azteca.

#Nota Rubén Omar Romano fue presentado en la Madriguera como nuevo técnico de los Zorros. Checa aquí los detalles: https://t.co/fpdiTNdc7V pic.twitter.com/miazhnZGhv — Atlas FC (@atlasfc) January 25, 2018

“Lo único que le puedo decir a La Fiel (hinchada de Atlas) es que vengo a matarme, a trabajar 14 horas diarias porque esta profesión es mi pasión, y tengo el conocimiento para saber que dentro de una carrera de técnico hay momentos buenos y malos", añadió el nuevo DT de Henríquez y Toselli.

Con el pésimo escenario del cuadro de la Madriguera en el torneo local, Romano tendrá la obligación de levantar el difícil momento que vive Atlas y así sacarlo desde las últimas posiciones del campeonato. Su primera oportunidad será el domingo 28 de enero cuando su elenco juegue como forastero ante el América en el Estadio Azteca.