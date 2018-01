Seleccionado panameño se ilusiona con llegar a la U: "Es un equipo grande y con mucho prestigio"

A pocos días que comience el torneo de este año, Universidad de Chile no descansa en las negociaciones por el volante César Pinares quien busca regresar a nuestro país tras un opaco paso po Al-Sharjah de Emiratos Árabes Unidos. Las conversaciones con el ex jugador de Unión Española no han sido fáciles debido al alto sueldo que pide y por lo mismo en la U ya barajan otras opciones.

Uno de los nombres que se acercó al CDA en las últimas horas fue la del seleccionado panameño Armando Cooper quien terminó hace poc su vínculo con el Toronto FC donde la temporada pasada jugó 23 partidos, de los cuales en 10 fue titular en el equipo.

Ante es interés que nace de la U, Cooperer sostuvo que "por ahora desconozco el tema. He visto por redes sociales que han hablado de mí, pero por ahora no sé nada. Sin embargo, si se da, bienvenido sea. Mi representante está buscando opciones, pero aún no me dice nada. Espero que en los próximos días me pueda dar noticias sobre mi futuro".

En conversación con la radio Cooperativa, el jugador de 30 años aprovechó la oportunidad para elogiar el nivel que tienen los azules a nivel internacional. "Conozco a U. de Chile. Tuve la oportunidad de enfrentarlos en la Copa Libertadores de 2012, cuando jugaba por Godoy Cruz. Sé que es un equipo grande y con mucho prestigio en Chile", apuntó Armando Cooper quien podría llegar a la U si no se llega a acuerdo con César Pinares.