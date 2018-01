Wenger defiende a Sánchez tras evadir examen antidoping: "Su intención no era esconderse"

En el Arsenal no solo están golpeados por la partida de Alexis Sánchez al Manchester United sino que también por la visita sorpresa que recibieron el lunes pasado por parte de persona antidoping de la UEFA. En esa oportunidad, el goleador fue seleccionado para la realizaron de examenes lo cual no pudo llevar a cabo debido a que Sánchez estaba en Manchester para cerrar su contrato con los Diablos Rojos.

El problema nace debido a que el Arsenal no informó de la ausencia de Sánchez por lo que en el organismo podrían considerar esta situación como una "evación" al control. Ante este escenario, el técnico Arsene Wenger asumió el error del club.

"Honestamente, todavía sería nuestra responsabilidad porque él no se había ido aún. No sé bien qué pasó. El lunes sucedieron muchas cosas, fue un día especial para Alexis Sánchez, quien tuvo que hacer trámites y viajar a Manchester", sentenció el DT en conferencia de prensa.

El ex técnico del delantero nacional también aprovechó de defender a Sánchez de toda la culpabilidad que le puede caer desde la UEFA: "La intención de Alexis no era esconderse, y nosotros estamos relajados porque no tenemos nada que ocultar".