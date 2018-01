Federer alcanzó su 30º final de Grand Slam tras vencer a Chung en semis del Abierto de Australia

Roger Federer está a un sólo juego de un nuevo título de Grand Slam. El tenista suizo avanzó el viernes a la final del Abierto de Australia tras el retiro del surcoreano Hyeon Chung en el segundo set de su duelo de semifinales.

Federer, vigente campeón en Melbourne Park, ganaba por 6-1, 5-2 cuando Chung se retiró por unas ampollas en su pie izquierdo. El suizo, que estuvo apenas una hora sobre la pista, se medirá el domingo al croata Marin Cilic, sexto preclasificado.

"He jugado con ampollas en el pasado (…) y duele mucho. En un momento dado no puedes continuar. Esto es algo agridulce. Estoy contento por estar en la final, pero no de este modo. Él ha hecho un torneo increíble", dijo Federer

Chung, de 21 años, necesitó asistencia médica para recolocar las vendas de su pie izquierdo cuando estaba un break abajo en el segundo set, y solo disputó dos games más antes de retirarse.

Con esta victoria, el suizo alcanzó un récord histórico de ser el único tenista en alcanzar 30 finales de Grand Slam, y quedó a un paso de conseguir su vigésimo título en un Major, si derrota a Cilic en Melbourne.