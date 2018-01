Beñat se abre a nuevas salidas en la UC: "Tengo un plantel muy numeroso"

Universidad Católica se encuentra en la recta final de la conformación del plantel con el que iniciará la competencia en la temporada 2018. Los Cruzados siguen buscando un centro delantero tras el frustrado arribo del argentino Gonzalo Bergessio, pero al mismo tiempo trabajan en posibles salidas, ante las que el propio director técnico, Beñat San José, se mostró abierto.

Benjamín Kuscevic, Stefano Magnasco, Benjamín Vidal y Carlos Espinosa son los jugadores que cuentan con opciones para salir a préstamo de San Carlos de Apoquindo. Ante dichos casos, el vasco comentó que "con los jugadores que tenemos es normal que haya interés de clubes de Chile y de afuera. Yo estoy muy contento con todos ellos, pero si el club, el jugador y todos los involucrados, estiman conveniente que un jugador salga, yo voy a estar en la misma sintonía".

El entrenador estudiantil fue más allá y justificó su postura: "tengo un plantel muy numeroso, si alguien tiene que salir para tener más minutos o porque tiene una buena oferta para su carrera, nos adaptaremos a las circunstancias y por mi parte no habrá problema. Iré con todo con los jugadores que tenga en el plantel", argumentó.

Por otro lado, el español se refirió a la extensa búsqueda de un centro delantero en el presente mercado por parte de la UC. "Es lógico que estemos buscando un nueve extranjero porque el que estaba la temporada pasada se fue. Para nosotros es muy importante que encaje bien el jugador que a priori pueda venir y si no encaja estoy muy contento con los delanteros que tenemos, con la polivalencia que hay en mi plantel", dijo San José

"Está claro que Católica tiene un buen scouting, que hasta que no termine el período de fichajes tiene la obligación de estar atento al mercado como club grande que es, pero al mismo tiempo nos gusta pelear por las opciones que nos llenan, que creemos que realmente van a enriquecer al plantel y si finalmente no se da o vemos que un jugador no tiene tantas ganas de venir, preferimos seguir contando con lo que tenemos en casa", continuó.

Beñat finalmente se refirió al frustrado fichaje de Gonzalo Bergessio: "nosotros también pudimos detectar que quizás tampoco es que le hiciera la mayor ilusión venir Católica, que podía tener la mente en otros sitios, entonces nosotros también al detectar estuvimos pendientes de que igual no vendría. Yo lo que quiero es que los jugadores que vengan quieran estar al cien por ciento en Católica y no estén pensando en otro club y si es así, mejor que vayan a otro club".