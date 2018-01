Guede celebra el fichaje de Carmona y avisa: "Queremos traer dos o tres jugadores más"

La Supercopa le inyecta tranquilidad a un Colo Colo que comienza a disfrutar de las buenas noticias después de días muy agitados. El título obtenido este viernes tras vencer 3-0 a Santiago Wanderers se suma a la alegría que provoca el cierre del anhelado fichaje del volante Carlos Carmona y la renovación de Pablo Guede hasta fines de 2019. Con las aguas más calmadas, el técnico respira y así lo dejó en claro tras sumar su cuarto título en los albos.

"Dije que estaba tranquilo y lo sigo estando. Afuera se ven cosas que no podemos controlar, pero nosotros en lo interno sabemos cómo trabajamos y el esfuerzo de los jugadores día a día. Lo de hoy (viernes) fue tremendo, sólo tengo palabras de agradecimiento y admiración por estos futbolistas", partió manifestando el técnico del Cacique en su correspondiente conferencia de prensa después de la victoria sobre el Decano en el Estadio Nacional.

Consultado por el fichaje de Carmona, el argentino sostuvo que "era uno de los refuerzos que pedimos como prioridad porque necesitábamos un jugador como él. Al tener un contención más nos libera a jugadores importantísimos para varias posiciones como son Baeza y Suazo".

"También digo que confío en el trabajo de la directiva, porque no es fácil firmar la calidad de los jugadores que queríamos, no es fácil firmar a un campeón de América, no es fácil firmar a Matías Fernández, no es fácil sacarle un jugador a San Lorenzo. Nosotros queremos traer dos o tres jugadores más", prosiguió.

En la misma materia de fichajes, Guede expresó que "trato de mantenerme al margen de todas las negociaciones porque confío en el trabajo que está haciendo el club. Nunca hablamos de tener los refuerzos al principio de la pretemporada, como pasó en el semestre pasado, porque sé que es muy difícil traer a esa calidad de futbolistas, pero por cómo están las cosas, si se dan, bienvenido sea".

Sobre su renovación de contrato hasta fines de 2019, el estratega comentó que "para mí es importantísimo que todo el directorio haya estado de acuerdo en mi renovación y nunca tuve dudas de que Aníbal (Mosa) me quiere al frente de este proyecto. Ahora se viene algo mucho más difícil que es mantenerse en el éxito, que es lo más difícil en el fútbol, si no pregúntenle a Zidane que ganó dos Champions seguidas con el Real Madrid y ahora lo están matando".

Por otro lado, el ex técnico de Palestino respaldó la gestión del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. "Yo creo que muchas veces se le carga demasiado la mano a Aníbal. Muchas veces se le ataca por cosas que no le corresponden, por el tema de los refuerzos, es verdad, pero hay que ir a buscar a esos futbolistas, hay que tener la valentía para ir a buscarlos, se pueden cerrar o no, pero lo que nosotros buscamos es elevar el nivel del grupo: es muy difícil sentar a Paredes, es muy difícil sacar a Baeza, Zaldivia, Campos, cómo le quitas el puesto a Opazo. No es cuestión de traer cantidad, si no que se trata de traer calidad", concluyó.