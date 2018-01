Jorge Vergara sin filtro: "Vial y Mosa le sacan la plata a Colo Colo y se la llevan para la casa"

El nombre de Jorge Vergara es polémico para Colo Colo. Su nombre se vio manchado por la quiebra del club, donde es apuntado como uno de los responsables, aunque ningún tribunal pudo confirmar dicha acusación, por lo que jamás fue procesado.

Sin embargo, el empresario no tiene problemas para conversar por más de dos horas con El Gráfico Chile en su oficina en el centro de Santiago, para ahí desmenuzar el presente que vive el club de sus amores, donde no tuvo filtros para destrozar la labor de Blanco y Negro y de sus máximos accionistas: Aníbal Mosa y Leonidas Vial.

Además, disparó contra Pablo Guede y advirtió que es muy poco probable que el club vuelva a los hinchas, ya que la deuda impositiva va aumentando cada vez más. "Colo Colo tiene que luchar la devolución de sus cadetes, por la deuda impositiva, la cual va aumentando, porque los voraces que están ahora en Blanco y Negro van a dejar al club con una deuda mayor a la del 2001, cuando se declaró la quiebra", aseguró Vergara.

"El objetivo de hoy de Colo Colo no es ganar copas o medallas, hacer una infraestructura, el único objetivo es que existan lucas para que se la lleve la gente que está en el poder, o sea Blanco y Negro, que es un grupo muy reducido, porque nadie sabe quienes son. Ellos hablaron de transparencias y son lo menos transparentes que son. Sabemos que está el señor Vial y Mosa y sabemos que el señor Vial tiene acciones en Colo Colo, la U y la Católica", es otro de los adelantos de la extensa entrevista con quien fuera el encargado de traer a figuras como Marcelo Espina, Emerson Pereira, José Luis Sierra, Marco Etcheverry, Fabián Estay y Marcelo Pablo Barticciotto, entre otros.

Se fue contra Vial y Mosa / Photosport

¿Qué le parece que Blanco y Negro no haya sido capaz de traer los refuerzos solicitados por Pablo Guede?

No soy partícipe de pedirle a los técnicos los nombres de los jugadores, cuando estaba yo le pedíamos las características, y luego les presentábamos una terna.

¿Qué le parece el presente que vive Colo Colo?

En el fútbol están los que tienen plata y no los que saben. Ellos no tienen interés en ganar títulos o formar jugadores. El objetivo de ellos es ganar lucas por la venta de camisetas, y conviene traer una figura que está en la etapa terminal de su carrera, porque así se venden camisetas, y ellos se llevan la plata para la casa. Actualmente, con el poderío que tiene Colo Colo, ganar en Chile no tiene mayor mérito, Colo Colo debe ganar en el ámbito internacional, algo que no ocurre ahora.

¿Dé quién es la responsabilidad de lo que se vive en Colo Colo?

Es culpa del sistema y de Mosa, claramente, porque no se han preocupado de los juveniles. Si Colo Colo quiebra, ahora no tiene como parar un buen equipo. Para el año de la quiebra, en el año 2002, nosotros ya lo teníamos armado, ahora no tienen cómo.

¿Qué le parece esta lucha interna de Vial y Mosa?

Yo no sé qué le conviene más a Colo Colo hoy en día. Obviamente Vial no es mejor que Mosa, a lo mejor tiene una imagen corporativa mejor que Mosa, pero el verdadero creador de este sistema perverso es Leonidas Vial, y no creo que sea bueno cambiarlo, pero ninguno de los dos debiera estar en Colo Colo. El problema no son las personas, es el sistema de las Sociedades Anónimas.

¿Qué le parece que el Club Social esté involucrado en el directorio?

La gente del Club Social es gente que son colocolinos, pero su objetivo era otro, que es tener una plataforma política, comprometerse con un partido y creo que la trinchera política no es bienvenida en el deporte. Se deben evitar que las diferencias políticas ingresen al fútbol.

¿Puede el Club Social comprar las acciones que le ofreció Mosa en las elecciones?

Le doy tan poco valor a la capacidad de los actuales dirigentes del Club Social, porque ellos parten hablando conmigo y les digo que necesitan un líder, y yo les presenté a Marcelo Barticciotto, y actualmente ellos entraron a pelearle el mercado de venta de camisetas a Blanco y Negro, ganaron estacionamientos, palcos en el estadio para ver los partidos, y dos miembros en el directorio, que no tienen peso alguno, y esa gente debe irse de Colo Colo, porque vamos a llegar a los 30 años y nos vamos a dar cuenta que la deuda impositiva es impagable, y con esto se renovará automáticamente el contrato de concesión con Blanco y Negro.

¿Qué opinión tiene de Blanco y Negro como Sociedad Anónima?

Las Sociedades Anónimas fueron creadas para ganar dinero y dentro de su esquema están bien, el problema es que ellos se adjudicaron esto de forma gratuita y usurparon a los clubes con la complicidad de los políticos y autoridades. A ellos no les importa el club, sólo les interesa exprimir todos los recursos y en eso, ellos están bien.

¿Qué le parece que en un mes Colo Colo no haya podido cerrar un fichaje?

Creo que esto pasa por el objetivo actual de Colo Colo, que es ahorrar plata. Tenemos a un técnico que vende humo como quiere, donde todas las micros le quedan bien y cree que la estrella es él y no los jugadores, y los jugadores creen que llevándose bien con él, y el dirigente de turno, el resto no vale. Blanco y Negro ha aislado a la gente del club, algo que ha logrado Aníbal Mosa, pero si no hace una buena Libertadores, puede venir la presión. Actualmente Colo Colo no trabaja para el futuro, trabaja para el presente y eso daña a la formación de jugadores.

También repasó a Guede / Photosport

¿Cree que le dieron mucho poder a Pablo Guede como entrenador?

Es un exceso, un error estratégico enorme, porque los técnicos pasan y los clubes quedan. Es un error del sistema, no sólo de Aníbal Mosa, es de ver cuántos técnicos ha tenido Colo Colo desde la quiebra hasta ahora… quién ha durado tres años, ninguno. Colo Colo ha hecho puros planes comerciales y ningún proyecto de club, algo que nosotros hicimos tres veces, donde en uno de esos ganamos la Copa Libertadores, y en otro llegamos a semifinales.

¿Por qué ocurre esto?

Es simple, porque los dirigentes de Blanco y Negro son empresarios y no saben de fútbol, y lo que es peor, no son colocolinos. Hay un par de chicos que son más del partido comunistas que de Colo Colo. Mosa vende el verso que es colocolino, pero no recuerdo a Mosa antes del 2002 en Colo Colo, Vial sé que es de la U y muy amigo de Salah.

¿Siente que las Sociedades Anónimas le están haciendo un daño al fútbol?

Están destruyendo a los clubes y eso significa destruir el deporte, ya que un club tiene un componente social, algo que Colo Colo no tiene porque no tiene otras ramas de deportes.

¿Cómo se puede catalogar lo que ocurrió con Colo Colo ahora con los refuerzos, como bochorno, fracaso?

En mis tiempos habría significado la renuncia inmediata de toda la comisión de fútbol, si hubiera hecho algo así me sacan en 24 horas, y claramente es un fracaso. Mosa da grandes charlas de los refuerzos, pero nunca lo vi jugar o en las divisiones menores, y aparte por la la plata que tiene es el único mérito que justifica el puesto donde está, y debe tener a asesores con un nivel inferior a él, porque así puede mandar sin problemas, por algo tiene a su lado a ex jugadores que no hablan, pese a que se estén haciendo las cosas mal, pero deben mantener su empleo.

¿Se refiere a Raúl Ormeño?

Sí, y también a Lizardo Garrido. No tengo problemas en decirlo con nombres. Ellos necesitan su trabajo y eso significa que tengan que tener una buena cara ante Mosa, Monsalve y Vial.

¿Qué le parece el silencio del Club Social en este tema?

Muy mal. Esto le favorece a Vial, porque desprestigia a Mosa. Colo Colo hoy es una trinchera de posiciones, y no un club deportivo. Eso queda en manifiesto con las declaraciones de los mismos jugadores, del entrenador, que hablan del futuro de ellos y no del club. Tengo respeto por los jugadores y soy amigos de varios, pero su rol es jugar y demostrar en la cancha sus cualidades, ser amables con los hinchas, pero no pueden entrar a presionar por situaciones, y es algo que pasa habitualmente en Colo Colo.

¿Falta un director deportivo en Colo Colo?

Tiene que ser una persona que sea director, no a sueldo, un gerente puede ser a sueldo porque son ejecutivos, un director no. Y tiene que ser gente que no esté movida por convicciones económicas, algo que acá no ocurre porque el señor Vial y Mosa le sacan la plata a Colo Colo y se la llevan para la casa. Mosa quiere manejar todo, él tiene empresarios a su lado para comprar más caro y eso lo captó mal.

¿Cómo ex dirigente, que opinión tiene del presente de Colo Colo?

Todo lo que está pasando lo visualicé y dije que las sociedades anónimas iban a destruir a los cadetes y es lo que ha pasado en el fútbol chileno. La época dorada se gestó en los años '90 y lo que viene ahora se han gestado en las sociedades anónimas y el fútbol chileno es el más malo, aunque Salah dice que es el mejor.