Mario Salas en modo Perú: "La verdad es que no tengo idea lo que está pasando en el fútbol chileno"

En algo más de un mes, Mario Salas logró sacar de su cabeza el fútbol chileno y depositar toda su concentración en su nuevo desafío en Sporting Cristal de Perú. El Comandante asegura que no ha seguido el movido período de fichajes de nuestro fútbol, ya que su foco está totalmente puesto en el medio incaico. Es más, de Universidad Católica, la que fuera su casa por tres años -hasta mediados de diciembre pasado-, dice no saber mucho más que la llegada de su reemplazante, el español Beñat San José.

El entrenador que lograra un inédito bicampeonato con Universidad Católica el 2016 y que tuviera que salir de dicho club de forma anticipada a raíz de los malos resultados, y lo agotado de su proceso, conversó con El Gráfico Chile acerca de sus primeras semanas a cargo del tercer equipo con más títulos en la historia del fútbol incaico. Cuenta que ha vivido días gratos, pero marcados por la alta carga de trabajo: de la casa al club y viceversa, pero aún así se ha hecho espacio para disfrutar de las bondades de la gastronomía limeña.

¿Cómo han sido las primeras semanas de trabajo en Sporting Cristal?

Han sido dos semanas de trabajo muy buenas, hemos trabajado muy bien, Sporting tiene un complejo que es muy funcional, que nos entrega la posibilidad de implementar trabajo en doble jornada, por lo que el trabajo de pretemporada se hace de forma práctica. Han sido dos semanas muy gratas, la verdad que la recepción por parte de los jugadores ha sido muy buena y esperamos llegar a nuestro primer partido, el 2 de febrero, habiendo marcado un camino que nos lleve a obtener buenos resultados.

¿Es muy distinto el medio peruano al chileno en el ámbito futbolístico?

Todavía no tengo una idea global y menos acabada de lo que es el medio peruano, pero Sporting como club reúne todas las condiciones que cualquier técnico, de cualquier parte del mundo, quiere para trabajar tranquilo. Después de eso siempre hay una realidad más local y ahí tiene que ver mucho con ir conociendo a los otros equipos. En Perú hay equipos duros, hay muchos que juegan en altura, equipos que juegan continuamente Libertadores, todo eso hace que sea un campeonato muy duro y eso nos motiva para ir haciendo nuestro trabajo.

En cuanto al club, muchos dicen que Sporting viene a ser algo así como la UC de Perú…

Tiene varias similitudes, es muy parecido en el sentido de que Sporting aglutina, algo muy similar a lo que hace Católica en Chile, y también en cuanto a su rivalidad y relación con otros dos equipos rivales tradicionales muy fuertes. Esas cosas hacen que tengan características muy similares, en ese sentido son clubes parecidos.

¿Qué tiene distinto Sporting Cristal respecto a los otros clubes en los que te ha tocado trabajar?

Cada club en el que he estado tiene sus realidades distintas, cada uno tiene su propio sello y su propia identidad. Sporting en Perú, un club tan importante para su país, tiene cosas nuevas, cosas que no conocíamos y por eso esperamos adaptarnos. Nuestra idea es poder llevar nuestra forma de trabajo a la realidad de este club.

El Comandante cuenta que no ha tenido mucho tiempo libre desde que asumió en Sporting Cristal / Foto: Club Sporting Cristal

En Cristal has podido sumar de forma expedita los refuerzos que has solicitado ¿Es muy distinto ese aspecto en el fútbol peruano en comparación con el chileno?

Es muy similar, tampoco es que acá tengamos un presupuesto muy superior al de Católica, lo que pasa es que los refuerzos que pedimos llegaron rápido, no es que este club tenga un presupuesto que le permita a uno traer a todos los jugadores que quiera, como en todos lados hay un presupuesto y hay que ceñirse a eso.

En Perú los grandes suman varios refuerzos, todo lo contrario a lo que pasa en Chile donde les ha costado mucho fichar. Según tu visión ¿por qué se da esa diferencia?

La verdad es que no tengo idea lo que está pasando en el fútbol chileno en este momento, más allá de algunos comentarios que me hacen algunas personas por acá, pero no estoy muy al tanto de lo que pasa con los clubes allá. Hay diferentes factores, temas económicos del pasado y otras cosas, pero también hay que ser claros que el contratar a muchos jugadores no quiere decir que sea más fácil, eso también se hace de acuerdo con la necesidad de cada club, pero no creo que en Perú sea más fácil fichar que en Chile, por lo menos la realidad que hemos vivido nosotros en Sporting es que hay un presupuesto claro y hay que encasillarse en eso.

¿Te has desconectado totalmente de la realidad del medio chileno?

De Chile no estoy desconectado, leo noticias de la actualidad nacional sobre todo, por ese lado, pero del fútbol chileno he preferido desconectarme un poco para centrarme totalmente en el fútbol peruano, que es donde tenemos una responsabilidad como cuerpo técnico en cuanto a nuestro desafío en Sporting Cristal. Del fútbol chileno he visto resultados o cosas similares, pero en realidad no estoy muy preocupado de lo que pasa allá.

Y esa determinación ¿Pasa por renovar energías, por un borrón y cuenta nueva o por enfocarse en Cristal?

Por un tema de concentración, la verdad es que necesito saber más de este medio en el que estoy hoy en día, necesito saber todo lo necesario de los equipos que tenemos que enfrentar, eso es parte de los conocimientos que tengo que tener cuando me instalo en un medio para trabajar. Hoy en día mis energías están totalmente puestas en aprender y conocer mucho del medio en el que hoy estoy metido.

De la UC, además de la llegada de Beñat San José, ¿Qué sabes?

No más que eso, a pesar de que un tema de que sigo hablando con personas ligadas a Católica puedo enterarme de otras cosas, pero nada más que lo lógico, lo que sale en la prensa y todo el mundo comenta.

Y con tu ex ayudante Leonardo Zamora ¿mantienes contacto?

Si, con Leonardo estamos hablando, mantenemos siempre contacto. También los integrantes de mi cuerpo técnico hablan con él continuamente.

Sporting Cristal es el cuarto club de Salas como DT. Antes estuvo en Barnechea, Huachipato y Universidad Católica / Foto: Club Sporting Cristal

Más allá de lo futbolístico ¿Cómo ha sido el día a día en Perú?

Ha sido muy grato, es archisabido que en Perú se come muy bien, hemos conocido muchos restoranes, pero más allá de eso, no mucho. La rutina ha sido la misma casi todos los días, nos vamos del club a la casa, hemos aprovechado para estar un rato con nuestras familias, pero la verdad es que estas últimas dos semanas han sido muy agotadoras en cuanto a ritmo de trabajo se refiere. No hemos podido conocer más que algunos restoranes, fuera de la vida del club.

¿Cómo ha sido la relación con los hinchas? Se sabe que los peruanos son muy apasionados por sus clubes…

Yo creo que voy a tener una visión más clara de ese tema cuando este domingo enfrentemos a Universidad de Chile en nuestro estadio. Hasta el momento no he podido saber mucho, como tú sabes yo no soy muy activo en redes sociales y esas cosas. Después, cuando llegue la hora de los partidos, podré ir conociendo más a la hinchada del equipo, pero trato de tener la misma actitud de siempre y de ir potenciando la relación con el club y con los jugadores.

¿Qué expectativa tienes para el partido amistoso que jugarán ante la U?

Vamos bien, nos sirve para nuestros objetivos, deberíamos tener un rendimiento mejor de lo que hemos venido mostrando en los amistosos. Mañana tenemos dos amistosos más con dos equipos de primera división de acá, pero lo del domingo será distinto, esperemos que sea un bonito espectáculo, que sea agradable para la gente, que los hinchas puedan disfrutar y nada mejor que ante Universidad de Chile, un equipo potente, un equipo fuerte, va a ser un buen parámetro para nosotros, y también será bueno encontrarme con viejos amigos como Guillermo (Hoyos).