Polifuncional, encarador y talentoso: las razones que tienen obsesionados a Colo Colo y la U por Pinares

El volante chileno César Pinares se convirtió en una de las máximas figuras del fútbol chileno en 2017 jugando por Unión Española, y eso le valió ser comprado por Al-Sharjah de Emiratos Árabes Unidos, con un sueldo estratosférico de $1.2 millones de dólares al año. Pese a eso, y luego de jugar sólo tres meses por su nuevo club, el mediocampista fue desvinculado y despertó el interés inmediato de Colo Colo y Universidad de Chile por ficharlo de cara a la temporada 2018.

A pesar de que Unión también presentó una oferta por contar con Pinares nuevamente, la disputa entre los dos equipos más grandes del país para quedarse con el ex Chievo Verona lo obligaron a bajarse de la pelea que aún protagonizan albos y azules. Una contienda que nace gracias al talento, enganches y goles mostrados por el ex hispano durante el primer semestre pasado, y que dejó maravillados y obsesionados a los dirigentes de Blanco y Negro, y Azul Azul para contar con él para sus próximos desafíos.

"Es un jugador que de mitad de cancha para adelante te puede resolver un partido, es un jugador muy habilidoso en el uno contra uno. A él puedes descargarle el balón y descansar, en verdad que tiene muchas condiciones. Hace goles de tiro libre, ha marcado goles que han sido los mejores del torneo chileno, sean de larga distancia o no; entonces obviamente que los equipos grandes ven esas cosas de César y ojalá que lo puedan volver a traer para poder seguir disfrutando de su calidad", aseguró su ex compañero en Unión, Sebastián Jaime, a El Gráfico Chile.

Jaime y Seymour compartieron con Pinares en Unión Española / Photosport

"No he podido conversar con él hasta ahora, pero es un jugador muy importante y que desequilibra mucho en el fútbol chileno. Sé que se está hablando que lo quiere Colo Colo, la U, que en su momento lo quería Unión Española, pero lo que te puedo decir es que no es algo futbolístico lo que atrasa su llegada, sino que lo económico", añadió el atacante hispano.

"Le dije que venga a la U"

Aunque del entorno del futbolista de 26 años indican que aún no logra desvincularse de su club en el Medio Oriente, por diferencias económicas con Al-Sharjah y que tienen "trabada" su salida; la primera opción para su regreso está en Chile. Sus representantes han visitado el Estadio Monumental y el Centro Deportivo Azul en los últimos días, con la intención de escuchar sus últimas ofertas, al momento en que lleguen las buenas noticias desde Emiratos.

Mientras que en Colo Colo están confiados en que Pinares se incorporará al equipo de Pablo Guede, pese a que deberá pelear un puesto como titular en el mediocampo; en el conjunto laico aún "no pierden la fe" de contar con una de las obsesiones de Guillermo Hoyos y la dirigencia, por lo que este jueves presentaron una última propuesta para contar con el seleccionado chileno.

"La llegada de César sería muy buena, no soló para mí, sino que para la institución y el hincha porque es un jugador muy interesante. Ha demostrado sus condiciones, es de selección. Por algo lo compraron y sería un gran aporte para Universidad de Chile y esperemos que llegue. Él tiene claro lo que significa la U, este desafío, y obvio que ya le dije que venga a la U", aseguró Felipe Seymour, con quien también compartió en Unión.

A la espera de su desvinculación final con su club, Pinares aún no toma la decisión de cuál será el elenco al que defenderá en 2018 debido a que ambos jugarán Copa Libertadores. Aunque a favor del Cacique está su arraigo por ser su club formador, en el elenco de Hoyos sabe que será titular indiscutido en el mediocampo o ataque azul. ¿Dónde recalará finalmente? Al parecer ni él mismo lo sabe aún.