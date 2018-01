Caroline Wozniacki se quedó con el Abierto de Australia y se adjudicó el número uno del mundo

El Australian Open tiene nueva campeona. Caroline Wozniacki venció a Simona Halep y ganó su primer título de Grand Slam. La danesa venció a la rumana por 7-6 (2), 3-6, 6-4 y volvió a ser número uno del mundo, después de casi 6 años y disculpándose con su oponente por haberla relegado del primer lugar del ranking WTA

Simona Halep estaba con su tobillo izquierdo lesionado y se había recuperado de un quiebre en el tercer set, luego Caroline Wozniacki solicitó un momento para que le vendaran su rodilla izquierda, la rumana perdió el ritmo y terminó perdiendo el partido.

Tras haber llegado a las finales del Abierto de EE.UU en 2009 y 2014, Caroline Wozniacki pudo llevarse su primer torneo de Grand Slam en la arena de Melbourne. Mientras que la ahora ex número uno del mundo, Simona Halep, continúa sin poder ganar un Major, tras caer también en las finales de Roland Garros de 2014 y 2017.

"Soñé con este momento tantos años, que estar aquí ahora es un sueño hecho realidad", aseguró Caroline Wozniacki tras ganar el Australian Open y consagrarse como nueva número uno del mundo.

Por otra parte, este duelo entre ambas fue la primera vez en la historia del Abierto que una jugadora número uno y número dos se enfrentaban en una final sin haber ganado un Major.

