Colo Colo no se desconcentra: "Se habló mucho que no habían refuerzos, pero estamos enfocados"

Colo Colo derrotó a Santiago Wanderers por 3-0 en el Estadio Nacional y se convirtió en el primer equipo en ganar dos ediciones de la Supercopa de Chile. Una de las figuras de la jornada de hoy fue Óscar Opazo, quien fue fundamental en la victoria tras abrir el marcador con una buena definición dentro del área para batir a Gabriel Castellón.

Con el nuevo título y sin esconder su felicidad por su buen momento, el Torta señaló que "estoy contento por el resultado, es lo que buscamos y nos preparamos mucho para el partido, fue una pretemporada dura y acá están los resultados. Acá (en Colo Colo) es el día a día, todos los domingos son exámenes diferentes para poder rendir, siempre falta algo más. El entrenador y el equipo me han ayudado para la confianza".

Además, sobre el retraso en los fichajes, Opazo no quiso ahondar en el tema y dejó todo en manos de los dirigentes: "han habido un poco de problemas en el tema refuerzos, pero no es mi problema, es problema de la directiva. Estamos confiados en que traerán los jugadores que el entrenador pidió y si no, enfrentar las competiciones con el plantel que tenemos".

Matías Zaldivia fue otro que habló tras la obtención de la Supercopa y tampoco escondió su felicidad: "muy contento, sabíamos que era un partido que nos daba una copa más. Se habló mucho que no habían refuerzos pero estábamos enfocado en esto y en hacer un buen campeonato y Copa Libertadores."

"Desde el 8 de enero, cuando arrancamos, teníamos los objetivos muy fijos, esta copa, el campeonato nacional y Copa Libertadores. Hicimos una pretemporada espectacular, se nos complicó al principio, pero gracias a las individualidades pudimos sacar adelante el partido", agregó el defensor argentino.

Finalmente, sobre la renovación de Guede y la confirmación de Carmona dijo que "(estoy) contento por la continuidad de Pablo (Guede), conseguir 4 títulos en tan poco tiempo no es fácil. Contento también con la llegada de Carmona, tenemos un buen plantel".