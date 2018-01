Sebastián Sáez sigue firme como opción para reforzar a la UC

"Es lógico que estemos buscando un nueve extranjero". Con esas palabras, el director técnico de Universidad Católica, Beñat San José, dejó en claro que no descansarán después del frustrado arribo a San Carlos de Apoquindo del argentino Gonzalo Bergessio. Los cruzados siguen trabajando para contratar un centro delantero foráneo y la carta preferida en la precordillera es Sebastián Sáez, quien había quedado descartado a mitad de semana ante el inminente fichaje del mencionado Bergessio.

El ex atacante de Audax Italiano era la carta preferida de la UC, pero los 500 mil dólares que debían pagar para liberarlo del Emirates Club trabaron su traslado a Las Condes. Por ello, Cruzados puso todas sus fichas en Bergessio, quien pudo negociar como jugador libre tras rescindir su contrato en Vélez Sarsfield el lunes pasado y ya tenía todo acordado, pero finalmente el jugadoroptó por Nacional de Montevideo.

Tras dicho panorama descrito ¿Qué pasa con Sáez? "Lo de Sacha lo venimos trabajando hace dos semanas, el club, Sacha y el director técnico (Beñat San José) quieren que sea jugador de Universidad Católica", cuenta Roberto Capecce, representante del ariete pretendido por la Franja. Sin embargo, remarca que "hace dos semanas trabajamos sin parar para resolver su caso y aún no lo hemos logrado porque el club (Emirates) ha decidido no autorizar su salida".

El gol de Sebastián Sáez este viernes en el empate 2-2 del Emirates Club ante el Hatta. Tras la caída de Bergessio, Sacha sigue siendo opción para reforzar a la UC #LosCruzados pic.twitter.com/LoD8ks1MgA — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) January 27, 2018

Mientras tanto, este viernes Sáez fue titular en el empate 2-2 del Emirates Club ante el Hatta como visita, por la fecha 14 de la Liga Árabe del Golfo y anotó un gol a los 51'. Aquella paridad no le alcanza al conjunto de Sáez para mejorar su suerte en la tabla de posiciones. "El club está en zona de descenso y eso complica la salida, más con el empate de hoy", expone Capecce. Y claro, lo otro que obstaculiza lo de Sacha a la UC es que en su actual club no lo pueden reemplazar, pues el libro de pases está cerrado en Emiratos Árabes.

Esperar, una opción

Sabido es que en el actual mercado de fichajes la UC ha hecho una apuesta más bien austera en comparación con otros períados de este tipo, pero esa no es la única razón que lleva a Cruzados a mantenerse firme en su posición de no querer pagar los 500 mil dólares de la cláusula de salida de Sáez. En Las Condes no consideran óptimo cancelar dicho monto por un jugador que termina contrato en 4 meses más. Y es justamente ese último punto el que le abre otra opción a Sacha para llegar a Católica, pero no a la brevedad.

El libro de pases de la Primera División del fútbol chileno volverá a al término de la primera rueda, en la última semana de mayo, justo cuando Sáez termine contrato en el Emirates y pueda negociar como agente libre. Eso hace sentido en la precordillera, más aún cuando el DT Beñat San José ha manifestado estar conforme con las piezas que hasta ahora tiene para su ofensiva. Para la línea de ataque hoy cuenta con Diego Buonanotte, David Llanos, Andrés Vilches, Marcos Bolados, David Henríquez y Diego Vallejos.

Por lo dicho, la directiva que encabeza que Juan Tagle estudia la opción de ofrecer un precontrato y así asegurar a Sáez antes que finalice su contrato a fines de mayo. Con ello evitarían que otro club pueda aparecer en el camino o que el mismo Emirates le haga una propuesta para renovar su vínculo. Y en todo esto, las ganas que ha mostrado Sacha por ser cruzado son clave. "Es verdad que Sáez transmitió las ganas de venir a Católica, lo que junto al profesionalismo y las cualidades, resulta fundamental", destacó Beñat San José.