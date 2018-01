Cristián Alvarez quiere pelear un puesto: "Si tomé la decisión de continuar mi carrera es para ser titular"

Se rumoreaba por el posible retiro del capitán de Universidad Católica. Sin embargo, Cristián Alvarez continuará en los cruzados y luchará por conseguir un puesto como titular en la defensa de la franja.

"Si tomé la decisión de continuar mi carrera es para ser titular, y estoy seguro de que puedo lograrlo. Si no lo soy, aportaré en todo lo que pueda. Tengo que aprovechar mi experiencia y manejo con el plantel. En lo colectivo, el objetivo es ser campeones", señaló a Diario El Mercurio.

El huaso Alvarez quiere luchar por un lugar en el equipo. "Hay que entender que uno va perdiendo protagonismo con los años, pero eso no significa que no voy a pelear por un lugar en el equipo. Yo hago todo por estar a la par de mis compañeros a los que, en algunos casos, doblo en edad. Uno va perdiendo cosas, y obviamente no soy el mismo jugador que a los 25 años. Pero se ganan otras que son muy necesarias para un plantel, como la experiencia y la fuerza."

"Es distinto al proceso anterior. Beñat es un tipo muy equilibrado que se preocupa de lo ofensivo, pero lo defensivo tiene la misma relevancia. La presión es muy importante para él", agregó el defensor cruzado.

El capitán de Universidad Católica finalizó hablando sobre la competencia dentro del equipo,"Claro que sí. El plantel es muy competitivo, fuerte y profesional. Y muy rico técnicamente. Estoy convencido de que vamos a pelear el título, pero hay que ir con calma. Con un par de cambios y con el nuevo aire que hay, nos vamos a liberar y sacar el fútbol que realmente tenemos."