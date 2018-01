La tenista Simone Halep fue hospitalizada por síntomas de agotamiento tras el Abierto de Australia

Todo mal para Simona Halep (2º WTA). La rumana perdió la final del Australian Open y el puesto de número uno del mundo, a manos de Caroline Wozniacki (1º WTA), además fue hospitalizada por síntomas de agotamiento.

En la noche del sábado, después de perder ante Caroline Wozniacki, Simona Halep fue internada debido a deshidratación. La tenista rumana fue atendida por casi cuatro horas y fue dada de alta la mañana de este domingo, según la cadena de televisión Digi Sport, que cita como fuente a la Asociación Femenina de Tenis (WTA).

Halep comenzó a mostrar síntomas de agotamiento en el segundo set ante Wozniacki, cuando solicitó asistencia médica, por los más de 40 grados que hacían cuando disputaban la final del Abierto de Australia. Sin embargo, logró reponerse y ganar la segunda manga, pero volvió a sentir molestias en su pierna izquierda.

"No puedo, no puedo", gritaba la jugadora a su banquillo.

Simona Halep sufrió de agotamiento, debido al esfuerzo físico que realizó a lo largo del Grand Slam. Jugó partidos muy largos y superó cinco puntos de partido, durante el torneo.

