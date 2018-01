Agustín Parra prepara su retorno tras dos años: "Más que temor tengo ganas de jugar"

El 19 de febrero de 2016 fue la última vez que Agustín Parra vio acción en cancha en un partido oficial. El defensa de Santiago Wanderers ha tenido una carrera marcada por las lesiones, sin embargo no se rinde y por ello prepara un nuevo retorno, el que podría darse este martes en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso cuando el Decano reciba a Melgar de Perú por la segunda fase de la Copa Libertadores 2018.

El zaguero, que estuvo en la banca en la derrota 3-0 que sufrieron los caturros ante Colo Colo por la Supercopa el viernes pasado, viene entrenando a la par de sus compañeros y por lo mismo el DT Nicolás Córdova lo tiene considerado. "Me he sentido muy bien, hicimos una pretemporada muy fuerte y no hubo problema. Estoy contento por eso", dijo el propio Parra en conferencia de prensa en Mantagua.

Agustín Parra siendo sacado en camilla del campo de juego del Elías Figueroa Brander el 19 de febrero de 2016. Esa vez, ante Palestino, fue su última vez en cancha en un partido oficial / Foto: Photosport

El futbolista de 29 años comentó que con Córdova "tuvimos una charla y me dejó en claro que confía en mí, que quiere contar conmigo, pero que tengo que estar bien físicamente, eso es lo más importante".

Aquel 19 de febrero de 2016, Parra tuvo que abandonar la cancha a los 38 minutos en un encuentro ante Palestino en Playa Ancha tras acusar un fuerte dolor. El diagnóstico fue lapidario: desgarro fascicular de 6,5 centímetros.

Historial de lesiones

El mencionado desgarro marginó a Parra de las canchas por el resto de 2016 y cuando su retorno parecía un hecho en el primer semestre de 2017, un nuevo desgarro lo afectó. Con Eduardo Espinel vivió un par de citaciones el año pasado, sin embargo su condición física le impidió ver minutos en el campo de juego. Pero ahora está convencido de regresar y por lo mismo descartó sentir temor, al manifestar que "después de una lesión hay que salir fortalecido física y mentalmente para poder rendir. Más que temor tengo ganas de jugar, eso es lo que ahora siento".

En la misma línea, indicó que "yo estoy claro de mi situación, todo futbolista juega con presiones diferentes siempre. Ahora netamente estoy enfocado en entrenar bien, en tener una posibilidad de jugar y ojalá ser un aporte para el club".

Con contrato hasta fin de año en el Decano, el 2018 será crucial para Parra y su futuro en el fútbol profesional. "Uno siempre está pendiente o preocupado por lo que puede pasar a futuro, en este tiempo me he fortalecido, cada vez que he tenido una lesión importante he sabido salir adelante, he trabajado bien y siempre he tenido confianza en que puedo volver a jugar, si no fuera así me hubiera retirado hace rato. En ese sentido estoy tranquilo y haciendo las cosas bien para ser un aporte", dijo.

Además de las lesiones descritas, quien fuera pieza fija en el Wanderers subcampeón de Emiliano Astorga en el Apertura 2014-2015 también supo de otras afecciones de alta magnitud en el pasado. En 2015 casi no jugó a raíz de un corte en el tendón de aquiles del pie izquierdo, mientras que en 2013 se perdió todo un semestre por una rotura de ligamento cruzado.