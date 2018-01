Brayan Cortés quiere seguir los pasos de Claudio Bravo: "Me gustaría llegar a su nivel, es un referente"

El buen trabajo realizado por Brayan Cortés en Deportes Iquique le permitió dar el gran salto en lo que va de carrera: este lunes fue presentado como nuevo refuerzo de Colo Colo. A pesar de que lleva dos semanas entrenando con el plantel, el cuadro albo prefirió que el portero tuviera su primera conferencia de prensa junto a Carlos Carmona, quien también será parte de Colo Colo este 2018.

"Estoy súper agradecido de estar aquí y muy feliz de estar en este club que es el más grande de Chile, tiene la hinchada más grande. Llevo dos semanas y ya salí campeón. Llegué a un buen plantel y agradezco que confíen en mi (…) Se siente distinto estar acá, es un ambiente muy agradable", sostuvo el portero.

Ante la competencia que tendrá con Agustín Orión en el arco de Colo Colo, Cortés apuntó que el portero argentino "tiene una trayectoria enorme. Hay que tener paciencia y mentalidad fuerte, debo entrenar duro y esforzarme al máximo"

Para finalizar el arquero de 22 años, quien ya ha sido seleccionado juvenil, reveló que su ejemplo a seguir en el fútbol es un arquero que conoce muy bien los pastos del Monumental. "Me gusta el estilo de Claudio Bravo, el estilo que tiene con las manos, con los pies, me identifico mucho con él y me gustaría llegar a su nivel. Es un referente", sostuvo Cortés en su primera conferencia de prensa como jugador albo.