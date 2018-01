Otro damnificado: Rashford es aconsejado a irse del United por la llegada de Alexis

La llegada de Alexis Sánchez a Manchester United ha provocado un gran revuelo en Inglaterra y los hinchas ya están ansiosos por lo que pueda hacer el chileno en su nuevo equipo. Aunque los fanáticos ya vieron chispazos de su talento en el partido ante el modesto Yeovil por la FA Cup, donde vencieron por 4 a 0 y Maravilla aportó una asistencia, muchos esperan su debut ante rivales de peso o su primer partido en Old Trafford.

Lo cierto es que Maravilla llega como gran figura al equipo de José Mourinho y así lo ha dejado en claro el técnico, quien cada que puede no se cansa de llenarlo de elogios. Por eso, con el rol de estrella que tendrá el nacional, sus rivales en el puesto podrían verse muy afectados en la lucha por ser titular o por sumar minutos en un equipo que tiene como gran misión alcanzar al City en el liderato de la Premier y luchar por conseguir la Champions League, torneo donde enfrentarán a Sevilla en los octavos de final.

Uno de los jugadores que perdería espacio en el United con el arribo de Alexis sería el joven Marcus Rashford, quien alterna entre la titularidad y la suplencia. Por eso, Jamie Redknapp, histórico jugador de Liverpool y ahora comentarista de televisión, le aconsejó que busque nuevos destinos para que su talento no se vea opacado y así, a sus 20 años, conseguir el despegue.

"Me siento mal por personas como Marcus Rashford", comenzó diciendo Redknapp y luego explicó que "se va para abajo en el orden jerárquico del United y seguramente se está preguntando ¿dónde entro ahora? La gracia de la Premier League es que hayan jugadores como Alexis, pero siento pena cuando alguien como Rashford está pensando que nuevamente le bloquearon otro camino. Puede que tenga que irse", dijo en Sky Sports.

"No ayuda a tu confianza que en cada entrenamiento pienses que el fin de semana no vas a jugar. Es un gran talento. He hablado con jugadores que entrenan con él en Inglaterra y están impresionados. Quizá necesita irse para sumar minutos en otro lado. Es una pena, pero así es el fútbol moderno", concluyó.