Love cambia a Junior Fernandes por Gary Medel en Turquía

El delantero del amor será compañero de Gary Medel en el Besiktas. El excéntrico Vágner Love se convirtió en refuerzo del equipo del Pitbull para la segunda mitad de la temporada 2017-2018, donde las Águilas Negras tendrán que dar pelea en la parte alta de la Superliga de Turquía y en la Champions League.

El brasileño de 33 años dejó el Alanyaspor, donde conformaba dupla de ataque con el chileno Junior Fernandes, para dar el salto al vigente campeón turco, que debió salir al mercado a buscar un nuevo atacante, ante la partida del goleador Cenk Tosun al Everton de la Premier League.

They say love exists only in the movies…

Aşk sadece filmlerde olur derler… #love #ComeToBeşiktaş #Beşiktaş pic.twitter.com/ve7cK1tr2z

— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 29, 2018