Los goles de Lucas Simón serán chilenos: delantero de Cobreloa inició proceso de nacionalización

El delantero Lucas Simón se ha ganado el cariño de los hinchas de Cobreloa a punta de goles: Durante la temporada 2017, el atacante argentino marcó 21 tantos y se transformó en el goleador del Campeonato Loto con 11 conquistas.

Su buen rendimiento y los seis años que lleva en nuestro país, impulsaron al delantero a comenzar con el proceso para obtener la nacionalidad chilena. Se espera que en 10 meses más, Simón sea un ciudadano más de nuestro país.

"Llevo seis años acá, mi hijo es chileno, mi mujer es chilena. Me han tratado a pesar de ser argentino como un chileno más.. Me he sentido muy cómodo en este país, y además de seguro, mi hija que va a nacer ahora en marzo, será calameña", sostiene el jugador loíno.

En conversación con el diario El Mercurio de Calama, el delantero también sostiene que con la nacionalidad chilena en la mano será mucho más fácil conseguir ofertas laborales en nuestro país: "Me gustaría ser también un chileno más, para no estar siempre pasando como extranjero, sobre todo en la parte laboral".

Para finalizar, el atacante analizó lo que será la lucha por ascender a primera división con la camiseta de Cobreloa. "Este año hemos arrancado haciendo las cosas muy bien de entrada y con las incorporaciones de los nuevos jugadores estamos ilusionados que vamos a poder acceder a la Primera División", apuntó Simón.